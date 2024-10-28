Футболист из Удмуртии подписал контракт с питерским «Зенитом»

Сарапул. Удмуртия. Воспитанник спортшколы «Зенит-Ижевск» подписал контракт с питерским футбольным клубом «Зенит». Об этом сообщает администрация Сарапула.

Илья Ушаков с первого по седьмой класс тренировался в Спортивной школе Управления образования Сарапула у тренера Алексея Саурина. Затем футболист провёл два успешных сезона в ЮФЛ «Приволжье» за «Зенит-Ижевск-2007» в роли центрального защитника.

После окончания сезона в этом году спортсмена пригласили на просмотр в «Газпром» — Академию ФК «Зенит». Там он принял участие в международном турнире памяти советского футболиста Сеильды Байшакова (1950-2023) в Казахстане.

Алексей Саурин подчеркнул, что подписание Ильей Ушаковым контракта с «Зенитом» — значимое событие в спортивной жизни Удмуртии.