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Футболист из Удмуртии подписал контракт с питерским «Зенитом»

09:40, 28 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Футболист из Удмуртии подписал контракт с питерским «Зенитом»
09:40, 28 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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0
#Удмуртия\n#Зенит-Ижевск\n#футбол
Источник фото: unsplash.com (Peter Glaser)
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Илья Ушаков является воспитанником спортивной школы «Зенит-Ижевск».

Сарапул. Удмуртия. Воспитанник спортшколы «Зенит-Ижевск» подписал контракт с питерским футбольным клубом «Зенит». Об этом сообщает администрация Сарапула.

Илья Ушаков с первого по седьмой класс тренировался в Спортивной школе Управления образования Сарапула у тренера Алексея Саурина. Затем футболист провёл два успешных сезона в ЮФЛ «Приволжье» за «Зенит-Ижевск-2007» в роли центрального защитника.

После окончания сезона в этом году спортсмена пригласили на просмотр в «Газпром» — Академию ФК «Зенит». Там он принял участие в международном турнире памяти советского футболиста  Сеильды Байшакова (1950-2023) в Казахстане.

Алексей Саурин подчеркнул, что подписание Ильей Ушаковым контракта с «Зенитом» — значимое событие в спортивной жизни Удмуртии. 

09:40, 28 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
160
0
#Удмуртия\n#Зенит-Ижевск\n#футбол