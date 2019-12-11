Самых активных школьников-волонтёров наградили в Ижевске

Волонтёрский бал прошёл в столице Удмуртии уже в третий раз.

Ижевск. Удмуртия. Около 150 волонтёров из школ Ижевска встретились на Волонтёрском балу, посвящённом международному Дню волонтера. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Проведение этого бала стало традицией, в этом году он прошёл в третий раз. На паркет вышли самые активные волонтёры-школьники. Также на мероприятии подвели итоги работы волонтёрских отрядов в 2019 году. Лучшим руководителям волонтёрских отрядов и самым активным волонтёрам-школьникам вручили грамоты и сувениры «За личный вклад в развитие волонтерского движения Ижевска».

Отметим, что история волонтёрского движения Ижевска начинается в 1999 году, тогда в городе было создано три первых волонтёрских отряда. В настоящее время в столице Удмуртии насчитывается более 60 отрядов с охватом около 2500 подростков.

Подробности на сайте администрации Ижевска.