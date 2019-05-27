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Предупреждение о грозах в Удмуртии, нападение на журналиста и финал ЧМ по хоккею: что произошло минувшей ночью

08:00, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
08:00, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
288
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#спорт\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#хоккей\n#грозы\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
Фото: susanin.news
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Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня понедельник, 27 мая, мы с новыми силами врываемся в рабочую неделю и рассказываем самый интересные новости.

Грозы и ветер

В Удмуртии 27 мая местами ожидаются грозы и сильный ветер. Как сообщает ГУ МЧС России по республике, его порывы могут достигать до 15-20 м/с.

Населению рекомендуется закрывать окна, быть внимательными к линиям электропередач. Автомобилистам стоит правильно выбирать места для парковки и соблюдать безопасный скоростной режим.

Нападение на журналиста

Глава Ширинского района в Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «России 24» Ивана Литомина. Корреспондент брал у него интервью для программы «Дежурная часть». Видеозапись сюжета, в котором содержатся и кадры нападения, опубликована на YouTube «Вести.Ru».

На кадрах видно, как Зайцев пытается отобрать у корреспондента микрофон и вытолкнуть его из кабинета, а затем опрокидывает его на пол.

Следственный комитет начал проверку по данному факту.

Финал ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счетом 3:1. Встреча прошла в Братиславе в воскресенье, 26 мая.

Финны выиграли «золото» третий раз в истории. Они были победителями в 1995 и 2011 годах. Оба раза в финальных матчах команда брала верх над Швецией.

В матче за третье место сборная России в серии буллитов одолела Чехию – 3:2. В основное время у россиян шайбу забросили Михаил Григоренко и Артем Анисимов. В серии буллитов отличились Илья Ковальчук и Никита Гусев.

Панда-альбинос

На территории заповедника в провинции Сычуань на юго-западе Китая удалось сфотографировать редчайшую для дикой природы. Как пишут «Известия», снимок был сделан автоматической камерой.

Зоологи из Пекинского университета пришли к выводу, что возраст животного — от 1 до двух лет. Панда имеет полностью белую окраску и глаза розового цвета.

Charles Chang on Twitter

China Focus: Rare all-white panda spotted in China https://t.co/gSj3y6TIrh

08:00, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
288
0
#спорт\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#хоккей\n#грозы\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
МирТесен

 

 

 


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