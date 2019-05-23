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Загоревшийся дом в Удмуртии, завышенный проходной балл для первоклассниц и лучшая серия «Игры Престолов»: что произошло минувшей ночью

08:00, 23 мая, 2019
Анна Торхова
08:00, 23 мая, 2019
Анна Торхова
719
0
#Ижевск\n#рейтинг\n#Пермь\n#Удмуртия\n#школа\n#деньги\n#сериал\n#Игра престолов\n#пожар\n#автомобиль
Фото: ИА «Сусанин»
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Предлагаем встретить четверг с обзора интересных новостей.

Пожар

Жилой дом сгорел ночью 23 мая в селе Пудем Ярского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Сигнал о возгорании поступил в 03:08. К тушению привлекались 4 единицы и 6 человек личного состава.

Огонь уничтожил дом.

Увидеть спутник

Жители Удмуртии смогут увидеть невооруженным глазом самый яркий спутник Земли и сфотографировать его. Об этом сообщается в группе Ижевского радиозавода в соцсети Вконтакте.

С 21 по 29 мая над Россией пролетит Международная космическая станция, которая движется на восток. Станцию можно заметить выше Луны.

Заплатила монетами

Жительница Китая купила автомобиль «Вольксваген Пассат» и заплатила за него монетами более 30 тыс. юаней (18,8 тыс. долларов). Об этом пишут «Известия».

Подсчетом монет занимались 16 сотрудников автосалона, на это им потребовалось три дня. По словам менеджера, счет вели с самого утра до конца рабочего дня, с перерывом лишь на обед.

Завысили балл

В одной из пермских школ администрация учреждения завысила проходные баллы в первый класс для девочек. Об этом пишет Газета.Ru.

Мальчики могли поступить с баллом 65,7, а девочки – 69,1. В школе такие правила объяснили тем, что мальчики, когда вырастают, становятся лидерами, правят страной, хотя по началу и имеют проблемы в обучении.

Лучшая серия

Британская газета «The Guardian» опубликовала рейтинг серий «Игры Престолов». Об этом пишут «Известия».

Самой лучшей оказалась девятая серия второго сезона – «Черноводная», в которой показана битва и осада Королевской Гавани.

На второе место в рейтинге издания попал эпизод третьего сезона  - «Рейны из Кастамере», где погибли сразу несколько представителей рода Старков.

Третья строчка досталась серии из шестого сезона под названием «Битва Бастардов».

На последнее, 73-е место, была поставлена серия четвертого сезона – «Разрушительница оков».

08:00, 23 мая, 2019
Анна Торхова
719
0
#Ижевск\n#рейтинг\n#Пермь\n#Удмуртия\n#школа\n#деньги\n#сериал\n#Игра престолов\n#пожар\n#автомобиль
МирТесен

 

 

 


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