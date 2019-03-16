Более половины отходов и лома цветных металлов в республике приобретается у населения.

Ижевск. Удмуртия. В 2018 году каждый житель Удмуртии в среднем сдал 84 кг металлолома. Об этом сообщает Удмуртстат.

По сведениям специализированных организаций, 4,7 тыс. тонн отходов и лома цветных металлов приобретается у населения, что составляет 3 кг на человека.

По итогам прошлого года 46% лома и черных металлов были приобретены у юрлиц.

В последние годы у жителей закупают лишь пятую часть отходов и лома черных металлов, в 2018 году цифра составила 119 тыс. тонн.