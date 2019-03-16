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В 2018 году каждый житель Удмуртии в среднем сдал 84 кг металлолома

17:16, 16 марта, 2019
Анна Торхова
17:16, 16 марта, 2019
Анна Торхова
113
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#металл
Фото: pixabay.com
113
0

Более половины отходов и лома цветных металлов в республике приобретается у населения.

Ижевск. Удмуртия. В 2018 году каждый житель Удмуртии в среднем сдал 84 кг металлолома. Об этом сообщает Удмуртстат.

По сведениям специализированных организаций, 4,7 тыс. тонн отходов и лома цветных металлов приобретается у населения, что составляет 3 кг на человека.

По итогам прошлого года 46% лома и черных металлов были приобретены у юрлиц.

В последние годы у жителей закупают лишь пятую часть отходов и лома черных металлов, в 2018 году цифра составила 119 тыс. тонн.

17:16, 16 марта, 2019
Анна Торхова
113
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#металл

 

 

 


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