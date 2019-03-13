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Удмуртия в минуту: гололедица в Ижевске и коммунальный суперМУП

18:00, 13 марта, 2019
18:00, 13 марта, 2019
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#благоустройство\n#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#животные\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Ещё одна рабочая неделя перевалила за середину в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей среды, 13 февраля.

Удмуртия в минуту: гололедица в Ижевске и коммунальный суперМУП

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-13.


Новое пространство:

В Ижевске активисты намерены привести в порядок прибрежную зону реки Подборенки. Она впадает в городской пруд. Уже в этом году решено благоустроить один из участков берега. В дальнейшем там планируется проводить городские культурные мероприятия.

Коммунальный суперМУП:

В Ижевске Горсервис, Спецдомоуправление (СПДУ) и дорожное ремонтно-эксплуатационное управление (ДРЭУ) объединят в коммунальный суперМУП. Процесс слияния начнется уже в этом году. Предприятие будет оказывать услуги по содержанию автодорог, тротуаров, а также займется управлением многоквартирными домами.

Управляемая ситуация:

Перепады температур превратили улицы Ижевска в катки. Однако городские власти посчитали ситуацию с гололедицей на дорогах и тротуарах сложной, но управляемой. Город полностью обеспечен противогололедными средствами, на улицах ежедневно работает около 1000 дворников.

Всё самое интересное:

Почему белый медведь Айон уехал от своей подруги в Ростов? Что делают в зоопарке с яблоками? Как отмечают дни рождения животных? Об этом и многом другом рассказала в интервью директор зоопарка Удмуртии Светлана Малышева.

18:00, 13 марта, 2019
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#благоустройство\n#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#животные\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня

 

 

 


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