Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Ещё одна рабочая неделя перевалила за середину в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей среды, 13 февраля.

Удмуртия в минуту: гололедица в Ижевске и коммунальный суперМУП Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-13.

Новое пространство:

В Ижевске активисты намерены привести в порядок прибрежную зону реки Подборенки. Она впадает в городской пруд. Уже в этом году решено благоустроить один из участков берега. В дальнейшем там планируется проводить городские культурные мероприятия.

Коммунальный суперМУП:

В Ижевске Горсервис, Спецдомоуправление (СПДУ) и дорожное ремонтно-эксплуатационное управление (ДРЭУ) объединят в коммунальный суперМУП. Процесс слияния начнется уже в этом году. Предприятие будет оказывать услуги по содержанию автодорог, тротуаров, а также займется управлением многоквартирными домами.

Управляемая ситуация:

Перепады температур превратили улицы Ижевска в катки. Однако городские власти посчитали ситуацию с гололедицей на дорогах и тротуарах сложной, но управляемой. Город полностью обеспечен противогололедными средствами, на улицах ежедневно работает около 1000 дворников.

Всё самое интересное:

Почему белый медведь Айон уехал от своей подруги в Ростов? Что делают в зоопарке с яблоками? Как отмечают дни рождения животных? Об этом и многом другом рассказала в интервью директор зоопарка Удмуртии Светлана Малышева.