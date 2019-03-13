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В администрации Ижевска посчитали ситуацию с гололедицей сложной, но управляемой

11:00, 13 марта, 2019
Георгий Поветкин
11:00, 13 марта, 2019
Георгий Поветкин
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#благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#гололед\n#гололедица
Фото: @arzik2
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Начальник управления ЖКХ заявил, что погода в этом году создает очень сложные условия для работы.

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска посчитали ситуацию с гололедицей на дорогах и тротуарах сложной, но управляемой. Как рассказал журналистам начальник управления ЖКХ Сергей Чернышев, погода в этом году создает очень сложные условия для работы.

«Ситуация сложная, но управляемая. Я за двадцать лет видел много всего, но я считаю, что мы достойно проходим этот период времени. Сделаем выводы по итогам сезона. С новым главой мы вопросы увидели», - сказал Чернышев.

По его словам, в этом году температура воздуха несколько раз переходила с плюса на минус, что способствует постоянному появлению гололедицы. В администрации также заверили, что город полностью обеспечен противогололедными средствами.

«В среднем у нас задействованы в обходах порядка 20 человек ежедневно, удается обойти около 800 территорий многоквартирных домов. По итогам этих обходов выявляются замечания, в среднем в сутки порядка 300 замечаний трех категорий: содержание придомовой территории, сосульки и уборка мусора с контейнерных площадок. Обращаем внимание на скользкозть», - сказал Чернышев.

Отметим, что с гололедицей на дорогах и в центре города борется МУП ДРЭУ, межквартальные проезды чистят подрядные организации, дворы – управляющие компании и ТСЖ.

11:00, 13 марта, 2019
Георгий Поветкин
161
0
#благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#гололед\n#гололедица

 

 

 


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