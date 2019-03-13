Активисты разработают концепцию развития прибрежной зоны.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируют благоустроить набережную реки Подборенки. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Активисты нового движения «Вернем реки городу» в 2019 году разработают концепцию развития прибрежной зоны и приведут в порядок один из участков. Для этого необходимо провести исследование реки, очистить её русло, разработать концепцию и экономическую модель развития территории. На благоустроенной территории решено проводить городские культурные мероприятия.

Стоит отметить, что проект «Вернем реки городу» стал одним из 26 лучших проектов городского развития, которые вошли в программу «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив при Президенте России.

«Это позволит привлечь к благоустройству р. Подборенки лучших российских и зарубежных экспертов», - отмечается в сообщении городских властей.

Наша справка: Подборенка протекает по территории Октябрьского района Ижевска и впадает в Ижевский пруд. Её длина – 4,9 км. Река отделяет от остальной части Ижевска городок Металлургов, который связан с ней двумя транспортными артериями, пересекающими Подборенку: улица Кирова и Улица 50 лет ВЛКСМ.