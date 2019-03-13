play
pause
  • $ 65.77 ↓
  • € 74.07 ↓

В Ижевске планируют благоустроить набережную реки Подборенки

08:30, 13 марта, 2019
Ксения Чернова
08:30, 13 марта, 2019
Ксения Чернова
115
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#экология\n#город\n#Удмуртия
Фото: ok.ru (yaizhevsk)
115
0

Активисты разработают концепцию развития прибрежной зоны.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируют благоустроить набережную реки Подборенки. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Активисты нового движения «Вернем реки городу» в 2019 году разработают концепцию развития прибрежной зоны и приведут в порядок один из участков. Для этого необходимо провести исследование реки, очистить её русло, разработать концепцию и экономическую модель развития территории. На благоустроенной территории решено проводить городские культурные мероприятия.

Стоит отметить, что проект «Вернем реки городу» стал одним из 26 лучших проектов городского развития, которые вошли в программу «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив при Президенте России.

«Это позволит привлечь к благоустройству р. Подборенки лучших российских и зарубежных экспертов», - отмечается в сообщении городских властей.

Наша справка: Подборенка протекает по территории Октябрьского района Ижевска и впадает в Ижевский пруд. Её длина – 4,9 км.  Река отделяет от остальной части Ижевска городок Металлургов, который связан с ней двумя транспортными артериями, пересекающими Подборенку: улица Кирова и Улица 50 лет ВЛКСМ.

08:30, 13 марта, 2019
Ксения Чернова
115
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#экология\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Больница в Удмуртии выплатит 500 тыс рублей пациентке, которая теперь не сможет иметь детей

14:08, 06 марта, 2019
3607

На льду Камы в Удмуртии обнаружили труп мужчины

2660
13:20, 09 марта, 2019

Трое детей пропали в Ижевске за день

2459
13:40, 06 марта, 2019

Масленичные гуляния в Ижевске: что, где, когда

2098
12:10, 08 марта, 2019

Дело хозяина «резинового дома» в Ижевске направили в суд

1997
15:30, 09 марта, 2019

Клип Сергея Лазарева на песню для «Евровидения» за сутки набрал больше 1 млн просмотров

15:16, 10 марта, 2019
3643

Россиянки выбрали самые популярные города для путешествия в одиночку

1514
17:55, 08 марта, 2019

Первый частный космодром в России построят в Нижегородской области до 2025 года

1031
16:05, 06 марта, 2019

Роспотребнадзор рассказал, как бороться с близорукостью у школьников

889
13:00, 08 марта, 2019

В МВД составили список потенциально опасных пород собак

884
10:00, 08 марта, 2019

Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

09:28, 06 марта, 2019
2342

В зоопарке США ягуар напал на посетительницу, которая делала селфи

2009
12:44, 11 марта, 2019

Умер сыгравший СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре» актер Джед Аллан

943
15:37, 10 марта, 2019

Россиянку признали виновной в похищении собственных детей в США

927
10:37, 07 марта, 2019

Дневник с картой сокровищ Третьего рейха нашли в Германии

797
10:50, 09 марта, 2019