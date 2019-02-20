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Незаконное создание юрлиц, падение доходов россиян и «пропажа» Скрипаля: что произошло минувшей ночью

08:00, 20 февраля, 2019
08:00, 20 февраля, 2019
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#бизнес\n#Ижевск\n#зарплата\n#Прокуратура\n#Россия\n#Удмуртия\n#Англия\n#доходы\n#статистика\n#спецслужбы
Фото: pixabay
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Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре среда, 20 февраля. Корреспонденты «Сусанина» по традиции начинают день с обзора новостей республики, России и мира, которые вы могли пропустить.

Погода в республике:

Сегодня над Удмуртией будет облачно с прояснениями. Днём в северных и центральных районах республики пройдёт небольшой снег. Ветер южный, днём со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха днём составит -5...-10 градусов по Цельсию.

Незаконное создание юрлиц:

В 2018 году правоохранители Удмуртии возбудили 272 уголовных дела, связанных с незаконным образованием юридических лиц. Это на 165 больше чем в 2017 году.

«Ход расследования уголовных дел рассматриваемой категории находится на контроле, обсуждается на межведомственных совещаниях в прокуратуре республики», - заявили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что за подобные нарушения закона предусмотрена уголовная ответственность.

По статье 173.1 УК России уголовная ответственность наступает в случае регистрации гражданином юрлица без цели осуществления деятельности, а по статье 173.2 УК России – в случае передачи документов (паспорт, доверенность) другим лицам для незаконного создания юрлица.

Максимальное наказание, которое грозит нарушителям по этим статьям – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Падение доходов:

В январе 2019 года Росстат зафиксировал падение реальных располагаемые доходов Россиян на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистиков.

«Денежные доходы россиян в среднем на душу населения в январе составили 24.496 руб. Среднемесячная начисленная заработная плата зафиксирована на уровне 41.120 руб., что на 5,2% больше в номинальном выражении по сравнению с январем 2018 года», - пишет издание.

Рост реальной зарплаты в январе 2019 года оказался самым низким с июля 2016 года.

Пропажа Скрипаля:

Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля обратилась в правоохранительные органы с заявлением о признании пропавшими без вести родственников, отравленных в Солсбери. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на племянницу Скрипаля - Викторию.

 

«Во вторник отправлены заявления в полицию с просьбой признать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пропавшими без вести. Документы поданы по почте в отдел полиции по месту жительства Юлии в Москве», - сказала Виктория Скрипаль.

Собеседница Интерфакса сейчас проживает в Ярославле с матерью экс-полковника ГРУ.

Британская сторона ранее заявила, что отец и дочь Скрипали были отравлены в Солсбери в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон обвинил в происшествии российские спецслужбы. Москва отвергает обвинения в свой адрес.

08:00, 20 февраля, 2019
184
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#бизнес\n#Ижевск\n#зарплата\n#Прокуратура\n#Россия\n#Удмуртия\n#Англия\n#доходы\n#статистика\n#спецслужбы

 

 

 


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