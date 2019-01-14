Более 2 тыс безработных насчитывается в Ижевске

В числе самых востребованных профессий оказались маляры, продавцы, водители и другие.

Ижевск. Удмуртия. На 1 января 2019 года в Ижевске насчитывалось 2017 безработных жителей, 49,1% из которых – женщины. Об этом сообщает служба занятости города.

Уровень безработицы в Ижевске достиг 0,56%. В 2017 году эта цифра составляла 0,66%.

По-прежнему наиболее востребованными остаются рабочие профессии: маляр, помощник воспитателя, продавец, повар, водитель, плотник, электрогазосварщик. Также высок спрос на медсестер, менеджеров и бухгалтеров.

Потребность предприятий в работниках составила почти 6,5 тыс. человек, из которых 4,5 – по рабочим профессиям. По сравнению с прошлым годом количество вакансий возросло на 32,3%.

Из числа жителей, обратившихся в центр занятости Ижевска, 3813 человек -уволившиеся по собственному желанию, 1,3 тыс. человек – уволены по соглашению сторон, 476 жителей – ищут работу впервые. Остальные – стремятся выйти на работу после длительного перерыва.