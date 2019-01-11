Вокалисты «Ундервуда» рассказали в «Кофемолке», что договорились сделать в Ижевске концерт с симфоническим оркестром

Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко поделились своими впечатлениями от знакомства с бабушками из Бураново.

Ижевск. Удмуртия. Участники группы «Ундервуд» рассказали в «Кофемолке», что собрались сыграть в Ижевске концерт с симфоническим оркестром. Они ответили согласием на соответствующее предложение директора республиканской филармонии Алексея Фомина.

Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко вместе со своими коллегами часто бывают в Удмуртии и поделились, например, своими впечатлениями от поездки в Бураново, где познакомились со знаменитыми бабушками.