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Удмуртия в минуту: суд над сбившим подростка водителем и пещерные истории

18:00, 23 августа, 2018
Диана Ворончихина
18:00, 23 августа, 2018
Диана Ворончихина
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#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#грипп\n#происшествие\n#Картина дня
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Видеообзор самых интересных новостей минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Заседание суда по делу водителя, насмерть сбившего подростка в Ижевске, отключение холодной воды, падение трехлетнего ребенка из окна и другое в видеообзоре информагентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту: суд над сбившим подростка водителем и пещерные истории

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Признание вины

В четверг прошло заседание по делу водителя, который насмерть сбил 16-летнего подростка на улице Карла Маркса в Ижевске. Молодой человек признал свою вину. Также он заявил, что готов возместить семье погибшего моральный вред в размере 1 млн рублей.

Без воды

9 домов по улицам Петрова, Сабурова, Молодежная и Ворошилова в Ижевске временно остались без холодной воды. 23 августа коммунальщики проводят там ремонт водопровода.

Падение из окна

Трехлетний ребенок выпал из окна в детском саду в Завьяловском районе. Малыш получил черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело. Воспитательницу детсада подозревают в причинении вреда здоровью по неосторожности.

Прививки от гриппа

В Удмуртии началась иммунизация взрослых против гриппа. Прививку можно поставить в поликлинике по месту жительства.

Пещерные истории

Проект Сусанина «Удмуртия по-взрослому» добрался до пещеры в Каракулинском районе. Подробнее о наскальных надписях, остатках медного рудника и приступе клаустрофобии читайте в материале «Пещерные истории».

18:00, 23 августа, 2018
Диана Ворончихина
364
0
#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#грипп\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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