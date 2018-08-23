play
pause
  • $ 67.62 ↑
  • € 78.2 ↑
ПЕЩЕРНЫЕ ИСТОРИИ
Во время поездки в Каракулинский район наш проводник Валерий Котов предложил посетить редкую для Удмуртии вещь – пещеру.

Уже тогда у одного из наших коллег, имевшего неудачный опыт посещения пещер, возникло желание даже не заглядывать внутрь скалы. Но, как видно, двухчасовое общение с ведуньей серьезно подкосило чувство самосохранения участника экспедиции.

Особенно после рассказа Татьяны Ивановны о том, как она сама производит известный продукт народных промыслов Удмуртии – самогон. Как оказалось, ее самогон варится по марийскому рецепту, который немного отличается от того, с которым участники экспедиции познакомились в Карамас-Пельге.

Рецепт Татьяны Ивановны: ячменное сусло сбраживается без использования дрожжей и сахара. При этом есть и традиционная технология улучшения и смягчения вкуса – самогон настаивают на сливе, корне шиповника, на еловых и сосновых почках. Татьяна Ивановна вспомнила и о рецепте, которым с нею при жизни делился первый президент Удмуртии Александр Волков. По его рецепту для женщин делают настойку на кедре, а для мужчин – на грецком орехе.
После столь серьезной моральной подготовки туристы отправились на поиски одной из Чегандинских пещер - Белой. Для того, чтобы найти подземелье, пришлось свернуть с трассы на проселочную дорогу между Чегандой и Усть-Бельском, потом проехать сотню метров по лесной дороге, а когда дальнейший путь на машине оказался невозможен – ещё 10 минут пройти пешком по пересечённой местности, включая крутой спуск к берегу Камы и не слишком пологий подъём по песчаному склону к самой пещере. Для типично городских жителей, коими являлись все участники экспедиции, даже сам путь к пещере оказался не самой лёгкой прогулкой.
После подъема на осыпающийся песчаный берег Камы высотой порядка 20 метров мы оказались у входа в пещеру. От самой Камы входа не видно, он скрыт растительностью и несколькими пластами песчаника. Вход представляет из себя узкий лаз, в котором необходимо проползти несколько метров вниз под углом до 45 градусов и еще несколько метров горизонтально вглубь скалы. После этого участники экспедиции оказались в достаточно просторной и высокой камере. Оттуда есть три выхода в коридоры пещеры, один из которых кольцевой, вокруг массивной колонны из песчаника. Пол пещеры покрыт осыпающимся со стен песком. При этом общая протяженность всех ответвлений составляет менее 100 метров, а самый длинный коридор тянется примерно на 50 метров.

По словам исследователя Валерия Котова, когда-то подземелья тянулись на полтора километра. Пещера Белая была инфраструктурным проектом как минимум еще в средние века. Есть сведения, что во времена Ивана Грозного здесь добывали медную руду. Впрочем, существует вероятность того, что медный рудник был здесь намного раньше. Известно, что на берегах Камы еще до нашей эры проживали племена, принадлежащие ананьинской, а потом и пьяноборской культурам. По утверждению археологов, тогда, начиная с девятого века до нашей эры и до второго века после рождества Христова, эти племена уже были знакомы с обработкой металлов и могли использовать руду, чтобы изготавливать из нее орудия труда, предметы утвари и украшения. Остатки рудника, по сути, и являются тем, что в настоящее время называется пещерой Белой.
Известно, что ранее из пещеры было до четырех выходов. В настоящее время один из выходов обвалился, еще один был законсервирован - его засыпали песком, чтобы можно было использовать как аварийный, при обрушении основного входа. Из-за мягкого песчаника, из которого состоят стены и своды пещеры, обрушения тут происходят постоянно. Еще один вход так и не был обнаружен нашими современниками. Вместе с тем геологи, исследовавшие пещеру, полагают, что рядом с известными коридорами Белой есть еще пустоты, которые могут оказаться потерянными частями древнего рудника.

Есть легенда, что в пещере жил старец, который мог успокоить бурное течение Камы в месте впадения в неё Белой. Купеческие суда даже выстраивались в очередь в ожидании, когда этот самый старец выйдет, чтобы обеспечить спокойное течение реки.

По словам Котова, в Чегандинских пещерах побывали в свое время Стенька Разин, Емельян Пугачёв и атаман Ермак на пути в Сибирь. Вообще пещера довольно часто использовалась разбойниками в качестве убежища, из нее было удобно грабить купеческие суда, плывшие по Каме. Поговаривают, что Пугачёв прятал в этих пещерах свои сокровища, часть которых он сотоварищи «одолжил» у ограбленных им купцов.
Вместе с тем достоверных данных о том, что в пещере Белой могли быть спрятаны сокровища, не найдено. Но в подземелья постоянно проникают «чёрные» копатели, которые пытаются найти хоть что-то. Валерию Котову за много лет, что он посещает пещеру и водит сюда туристические группы, удалось обнаружить только пару пуль от берданки и маузера. Еще нашли кусок железа, который был опознан как часть бомбы или осколок гранаты.

В архивах нашлось и упоминание о том, как граната и пули могли оказаться в пещере. Для этого пришлось обратиться в Киров, где вплоть до образования Удмуртской Республики находилась столица Вятской губернии.
В годы гражданской войны в этой пещере пряталась банда из 40 человек. Они грабили крестьянские обозы. До такой степени обнаглели, что начали нападать на деревни. Тогда из Сарапула был выслан отряд азинцев. Часть банды была уничтожена в поле, другая часть бежала в эту пещеру. И тогда здесь красноармейцы, чтобы не рисковать своей жизнью, просто взорвали вход в эту пещеру. Позднее взорванную часть хода раскопали, но ничего интересного нами не было найдено.
Валерий Котов
руководитель исследовательского центра «Сфера-Х»
Пещера пользуется популярностью не то что не первый год, но и не первый век. Это можно понять по надписям с годами посещения.
Пещера вся исписана, но понятно, что в основном надписи современные все. Вот на эту можно обратить внимание из-за стилистики написания. Вот, например, здесь написано «Лучше умрем за родину. 1871». Трудно сказать, что происходило в это время здесь. Но тем не менее я нашёл упоминание, что в 1888 году сюда была направлена экспедиция. Они тогда удивились обилию надписей на стенах.
Валерий Котов
руководитель исследовательского центра «Сфера-Х»
Дореволюционные надписи можно опознать по наличию в них букв, которые вышли из употребления после реформы алфавита уже в 20 веке.
Мы ничего писать на стенах не стали. Более того, один из нас с большим трудом смог пробыть в пещере около пяти минут из-за приступа клаустрофобии. Страх замкнутого пространства только усилился, когда Котов рассказал, что свод пещеры достигает 25-30 метров и весит от 30 до 40 тысяч тонн. Экстренно покинув тёмные коридоры, он не увидел ни единственную комнату рудника, в которой есть следы работы древних рудокопов, ни бутылку с посланием внутри, очевидно оставленную такими же исследователями. Он не слышал глухого эха из-за стены, в которой исследователи пробурили отверстие, чтобы найти другие коридоры пещеры. Вместо этого он предпочел поскорее выбраться на свет и помедитировать у входа на неспешно несущую свои воды Каму.

Пока клаустрофоб отдыхал на склоне возле пещеры, к Белой подошли еще несколько туристов, которые заинтересовались спелеологией. Валерий Котов организовал им такую же экскурсию. Кроме того, он готов организовать подземное путешествие для всех желающих. Проводника можно найти в Вконтакте.
После прохладной пещеры, в которой температура круглый год составляет 10-12 градусов тепла, окружающие +27 ощущались особенно сильно. Настолько, что один из нас поспешил искупаться и некоторое время отказывался выходить из воды. Возвращение в машину стало отдельным испытанием, поскольку 30 метров подъёма под углом 60 градусов наименее подготовленный участник нашей экспедиции смог преодолеть только с десятью остановками. Когда наконец мы вернулись к машине, набранная в Святом ключе вода оказалась очень кстати. Как выяснилось, у неё только один недостаток – она очень быстро заканчивается, так что в редакцию коллегам привезти ничего не удалось.

Другие материалы автора

Популярное