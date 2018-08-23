ПЕЩЕРНЫЕ ИСТОРИИ

Во время поездки в Каракулинский район
наш проводник Валерий Котов предложил посетить редкую для Удмуртии вещь – пещеру.
Уже тогда у одного из наших коллег, имевшего неудачный опыт посещения пещер, возникло желание даже не заглядывать внутрь скалы. Но, как видно, двухчасовое общение с ведуньей серьезно подкосило чувство самосохранения участника экспедиции.
Особенно после рассказа Татьяны Ивановны
о том, как она сама производит известный продукт народных промыслов Удмуртии – самогон. Как оказалось, ее самогон варится по марийскому рецепту, который немного отличается от того, с которым участники экспедиции познакомились в Карамас-Пельге
.
Рецепт Татьяны Ивановны: ячменное сусло сбраживается без использования дрожжей и сахара. При этом есть и традиционная технология улучшения и смягчения вкуса – самогон настаивают на сливе, корне шиповника, на еловых и сосновых почках. Татьяна Ивановна вспомнила и о рецепте, которым с нею при жизни делился первый президент Удмуртии Александр Волков. По его рецепту для женщин делают настойку на кедре, а для мужчин – на грецком орехе.