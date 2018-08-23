ПЕЩЕРНЫЕ ИСТОРИИ

После подъема на осыпающийся песчаный берег Камы высотой порядка 20 метров мы оказались у входа в пещеру. От самой Камы входа не видно, он скрыт растительностью и несколькими пластами песчаника. Вход представляет из себя узкий лаз, в котором необходимо проползти несколько метров вниз под углом до 45 градусов и еще несколько метров горизонтально вглубь скалы. После этого участники экспедиции оказались в достаточно просторной и высокой камере. Оттуда есть три выхода в коридоры пещеры, один из которых кольцевой, вокруг массивной колонны из песчаника. Пол пещеры покрыт осыпающимся со стен песком. При этом общая протяженность всех ответвлений составляет менее 100 метров, а самый длинный коридор тянется примерно на 50 метров.



По словам исследователя Валерия Котова, когда-то подземелья тянулись на полтора километра. Пещера Белая была инфраструктурным проектом как минимум еще в средние века. Есть сведения, что во времена Ивана Грозного здесь добывали медную руду. Впрочем, существует вероятность того, что медный рудник был здесь намного раньше. Известно, что на берегах Камы еще до нашей эры проживали племена, принадлежащие ананьинской, а потом и пьяноборской культурам. По утверждению археологов, тогда, начиная с девятого века до нашей эры и до второго века после рождества Христова, эти племена уже были знакомы с обработкой металлов и могли использовать руду, чтобы изготавливать из нее орудия труда, предметы утвари и украшения. Остатки рудника, по сути, и являются тем, что в настоящее время называется пещерой Белой.

