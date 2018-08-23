Жители Ижевска смогут пройти вакцинацию от гриппа 25 августа

Иммунизация взрослого населения началась в Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртской Республике началась иммунизация взрослого населения против гриппа. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, старт вакцинации состоялся в четверг, 23 августа.

Отметим, что прививку можно поставить в поликлинике по месту жительства. Также вакцинацию организуют в субботу, 25 августа, в Ижевске по адресам:

- парк имени Кирова - с 9:00 до 15:00 в палатке у фан-зоны;

- ТРЦ «Талисман» - с 11:00 до 14:00 на 3-м этаже здания;

- в «Ижевском зоопарке» - с 11:00 до 14:00 в здании медицинского пункта.

Желающим пройти вакцинацию от гриппа необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис.