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Трехлетний ребенок выпал из окна в одном из детских садов Удмуртии

10:13, 23 августа, 2018
Диана Ворончихина
10:13, 23 августа, 2018
Диана Ворончихина
684
0
#дети\n#Удмуртия\n#детские сады\n#Завьялово\n#происшествие
Фото: arzik2
684
0

В причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности подозревают воспитателя.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности трехлетнему ребенку. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, в совершении преступления подозревается 24-летняя воспитательница.

Инцидент произошел в одном из детских садов Завьяловского района. По данным следствия, подозреваемая собирала детей на прогулку, при этом окно в группе было открыто.

«В результате отсутствия контроля с ее стороны один из детей трехлетний мальчик залез на подоконник и выпал из окна на бетонную отмостку», - говорится в сообщении.

Малыш получил черепно-мозговую травму, ему оказана медицинская помощь.  

Подозреваемая полностью признала свою вину. За совершенное преступление предусмотрено наказание до одного года лишения свободы.

10:13, 23 августа, 2018
Диана Ворончихина
684
0
#дети\n#Удмуртия\n#детские сады\n#Завьялово\n#происшествие

 

 

 


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