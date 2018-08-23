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Сбивший 16-летнего школьника в Ижевске водитель «Инфинити» признал в суде свою вину

12:39, 23 августа, 2018
Анна Торхова
12:39, 23 августа, 2018
Анна Торхова
1716
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#смерть\n#школьники\n#происшествие
Фото: ИА "Сусанин"
1716
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По словам подсудимого, он двигался со скоростью от 90 до 105 км/ч.

Ижевск. Удмуртия. Водитель, сбивший 16-летнего школьника на улице Карла Маркса в Ижевске, признал свою вину. Об этом сообщает корреспондент информагентства «Сусанин» из зала суда.

«Я вину признаю в полном объёме. Хотелось бы попросить прощения у потерпевшей стороны <...>, простите, если сможете», - заявил подсудимый.

Авария произошла 26 апреля около 21:20. На пешеходном переходе на улице Карла Маркса водитель сбил ученика 10 класса школы №27. По результатам следственного эксперимента выявлено, что автомобиль двигался со скоростью 105 км/ч, при ограничении на этом участке дороги в 40 км/ч.

«На перекрёстке Бородина остановился <...>, после того как загорелся разрешающийся сигнал, я начал движение. Резко набрав скорость, опередил идущие транспортные средства <...>. Пешеходный переход хорошо освещался, пешеходов в этот момент не было и на тротуаре людей тоже не было <...>. Убедившись, я продолжил движение с той же скоростью», - пояснил водитель.

Согласно показаниям подсудимого, пешехода он увидел за несколько метров, когда тот «быстро перебегал дорогу по диагонали от моста». Мужчина сказал, что успел только вывернуть руль влево и попытался экстренно затормозить.

«Меня вынесло на трамвайные пути и встречную полосу <...>. Пока подбегал к молодому человеку, вызывал 112. Щупал пульс у потерпевшего. Я увидел, что с затылка у него течёт кровь. Я попробовал капюшоном закрыть рану. Через минут семь скорой ещё не было, я повторно позвонил и спустя 5 минут приехала скорая. Медики зафиксировали смерть и уехали», - рассказал он.

По результатам освидетельствования, алкоголя и иных веществ в крови водителя обнаружено не было.

«На мой взгляд, причиной ДТП стала моя скорость и в какой-то степени невнимательность пешехода <...>, скорость его движения. Из-за неосвещенного участка он слишком быстро вышел на освещённый, плюс моя скорость», - пояснил обвиняемый.

В суде молодой человек заявил о готовности возместить семье потерпевшего моральный вред в размере 1 млн рублей.

Напомним, мужчину обвиняют по части 3 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

12:39, 23 августа, 2018
Анна Торхова
1716
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#смерть\n#школьники\n#происшествие

 

 

 


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