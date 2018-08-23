play
pause
  • $ 67.62 ↑
  • € 78.2 ↑

Девять домов в Ижевске остались без холодной воды

11:47, 23 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
11:47, 23 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
372
0
#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия\n#водопровод\n#ремонт
372
0

Наладить работу водопровода планируют к 22:00 среды, 23 августа.

Ижевск. Удмуртия. В девяти домах Ижевска временно отключат холодную воду. Об этом сообщается на сайте «ВКонтакте» в группе «Служба 072» со ссылкой на МУП «Ижводоканал».

Из-за ремонта водопровода прекратят подачу холодной воды в четверг, 23 августа, с 9:00 в домах:

- улица Петрова, 25;

- улица Сабурова, 39, 43, 45, 45А, 47;

- улица Молодёжная, 19;

- улица Ворошилова 59, 79Б.

Ориентировочная вернуть холодную воду в дома планируют в этот же день, 23 августа, в 22:00.

11:47, 23 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
372
0
#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия\n#водопровод\n#ремонт

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

3 млн рублей выиграла в лотерею жительница Удмуртии

13:43, 21 августа, 2018
11133

В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН

6985
11:30, 18 августа, 2018

В расписании «Аэрофлота» появились рейсы Москва-Ижевск-Москва

4448
16:40, 21 августа, 2018

Покусавшая полицейского женщина в Удмуртии проведёт два года в колонии

4300
17:32, 22 августа, 2018

Три школы в Удмуртии не готовы к новому учебному году

3527
15:58, 17 августа, 2018

На берег Крыма выбросило более 60 мертвых осетров и двух дельфинов

13:50, 16 августа, 2018
12787

Самой красивой женой и мамой России стала Анна Телегина из Твери

3633
13:03, 19 августа, 2018

Москвичка нашла заброшенный отдел УФМС

2829
14:40, 17 августа, 2018

Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе

2436
18:56, 18 августа, 2018

Сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца

2240
17:50, 20 августа, 2018

Google назвали «дату смерти» Android

13:50, 20 августа, 2018
4028

Иран показал истребитель собственного производства

3963
14:10, 21 августа, 2018

Турция может отменить систему «все включено»

2413
09:32, 21 августа, 2018

Около 20 человек считаются без вести пропавшими после обрушения моста в Генуе

2186
18:45, 16 августа, 2018

Все мировые рекорды в фигурном катании списали в архив

2184
17:04, 17 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: отмена результатов торгов по Центральной площади и экстремальный аттракцион

22 августа, 2018

В музее ИЗО в Ижевске проводят экскурсии на удмуртском языке

22 августа, 2018

Удмуртия в минуту: сливы сточных вод в реку Селычка и крупный выигрыш в лотерею

21 августа, 2018