Девять домов в Ижевске остались без холодной воды

Наладить работу водопровода планируют к 22:00 среды, 23 августа.

Ижевск. Удмуртия. В девяти домах Ижевска временно отключат холодную воду. Об этом сообщается на сайте «ВКонтакте» в группе «Служба 072» со ссылкой на МУП «Ижводоканал».

Из-за ремонта водопровода прекратят подачу холодной воды в четверг, 23 августа, с 9:00 в домах:

- улица Петрова, 25;

- улица Сабурова, 39, 43, 45, 45А, 47;

- улица Молодёжная, 19;

- улица Ворошилова 59, 79Б.

Ориентировочная вернуть холодную воду в дома планируют в этот же день, 23 августа, в 22:00.