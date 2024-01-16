Эпидпорог по ОРВИ среди взрослого населения Удмуртии превышен на 155%

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на прошлой неделе диагноз ОРВИ поставлен 12 388 пациентам. 49% заболевших приходится на детей до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости, зафиксированный с 8 по 14 января, превышает показатели первой недели 2024 года. Эпидемиологический порог в целом по республике превышен на 29,66%, среди детей 7-14 лет — на 35,04%, среди взрослых — на 155,97%.

Гриппом заболели 535 человек.