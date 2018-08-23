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Биатлонист из Удмуртии спас жизнь мужчины в Астане

09:00, 23 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
09:00, 23 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
338
0
#спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#помощь\n#скорая помощь
Фото: vk.com/biathlonudm
338
0

Молодой человек оказал помощь человеку с приступом эпилепсии.

Ижевск. Удмуртия. Биатлонист из Удмуртии Дмитрий Шамаев спас жизнь мужчине в Астане. Об этом сообщается на странице «Школы биатлона Удмуртии» на сайте «ВКонтакте».

Молодой человек в аэропорту столицы Казахстана оперативно оказал помощь мужчине с приступом эпилепсии и дождался прибытия бригады скорой помощи.

«Радостно за наших спортсменов, что они умеют не только быстро бегать и метко стрелять, но и оперативно оказывать помощь людям в экстренных ситуациях!», - говорится в сообщении «ВКонтакте».

Отметим, что биатлонист Дмитрий Шамаев родился в Ижевске в 1995 году. На сегодняшний день он является обладателем «золота» в смешанной эстафете на Чемпионате Европы 2015 года, а также на Чемпионате мира среди юниоров 2014 и 2016 годов.

09:00, 23 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
338
0
#спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#помощь\n#скорая помощь

 

 

 


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