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В Ижевске попавшая на скорой в ДТП беременная женщина благополучно родила

08:30, 13 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске попавшая на скорой в ДТП беременная женщина благополучно родила
08:30, 13 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
132
0
#Ижевск\n#скорая помощь\n#беременность\n#новорождённые
Фото: unsplash.com (Fé Ngô)
132
0

На свет появился мальчик весом 4 440 граммов.

Ижевск. Удмуртия. Попавшая на скорой в ДТП в Ижевске беременная женщина благополучно родила сына. Об этом в своём ТГ-канале сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

«В Перинатальном центре на свет появился настоящий богатырь весом 4 440 граммов. Сердечно поздравляю родителей! Желаю маме и малышу крепкого здоровья и больше никаких неприятностей», — написала Эльвира Зиннуровна.

Напомним, иномарка решила не уступать дорогу скорой, которая ехала с включёнными сиренами и «мигалками». В результате пришлось вызывать ещё одну карету. 

08:30, 13 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
132
0
#Ижевск\n#скорая помощь\n#беременность\n#новорождённые