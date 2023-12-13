В Ижевске попавшая на скорой в ДТП беременная женщина благополучно родила

Ижевск. Удмуртия. Попавшая на скорой в ДТП в Ижевске беременная женщина благополучно родила сына. Об этом в своём ТГ-канале сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

«В Перинатальном центре на свет появился настоящий богатырь весом 4 440 граммов. Сердечно поздравляю родителей! Желаю маме и малышу крепкого здоровья и больше никаких неприятностей», — написала Эльвира Зиннуровна.

Напомним, иномарка решила не уступать дорогу скорой, которая ехала с включёнными сиренами и «мигалками». В результате пришлось вызывать ещё одну карету.