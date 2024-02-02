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Пиковыми месяцами работы скорой помощи в Удмуртии являются декабрь и январь

10:30, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Пиковыми месяцами работы скорой помощи в Удмуртии являются декабрь и январь
10:30, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#скорая помощь
Фото: ИА «Сусанин»
125
0

31% вызовов относятся к непосредственной угрозе жизни пациента.

Ижевск. Удмуртия. Бригады скорой медицинской помощи Удмуртии обрабатывают в год порядка 400 тыс. вызовов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии со ссылкой на слова и.о. министра здравоохранения республики Сергея Багина.

На сегодняшний день в Удмуртии работают 126 бригад скорой помощи. Каждый год операторами обрабатывается более 600 тыс. обращений. Бригады медиков выезжают в год на 400 тысяч вызовов.

31% вызовов относится к экстренной форме, когда есть реальная угроза жизни пациента. 59% — это вызовы в неотложной форме. 10% — медицинская эвакуация. Декабрь и январь являются для скорой помощи пиковыми месяцами. Тогда поступает значительно больше вызовов. Самое «горячее» время наступает с 18:00 до 24:00.

Напомним, в Ижевске к ответственности привлекли водителя, заблокировавшего своим авто проезд машине скорой помощи.

10:30, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#скорая помощь