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Карета скорой помощи опрокинулась на сельской дороге в Удмуртии

16:15, 24 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Карета скорой помощи опрокинулась на сельской дороге в Удмуртии
16:15, 24 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
113
0
#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#скорая помощь
Фото: vk.com/gibdd_uva
113
0

Полиция начала проверку также и по содержанию автодороги.

Вавож. Удмуртия. На автодороге в Удмуртии опрокинулась машина скорой помощи. Об этом сообщает в соцсетях Госавтоинспекция по Увинскому району республики.

Авария произошла 23 февраля около 10:00 на 21 км автодороги «Вавож – Кильмезь» в Вавожском районе. По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, наехал на снежную бровку и опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля, а также 28-летняя и 42-летняя пассажиры (работники здравоохранения) получили травмы. По факту происшествия проводится проверка, в том числе и по зимнему содержанию проезжей части на месте дорожной аварии.

16:15, 24 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
113
0
#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#скорая помощь