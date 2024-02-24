Карета скорой помощи опрокинулась на сельской дороге в Удмуртии

Вавож. Удмуртия. На автодороге в Удмуртии опрокинулась машина скорой помощи. Об этом сообщает в соцсетях Госавтоинспекция по Увинскому району республики.

Авария произошла 23 февраля около 10:00 на 21 км автодороги «Вавож – Кильмезь» в Вавожском районе. По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, наехал на снежную бровку и опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля, а также 28-летняя и 42-летняя пассажиры (работники здравоохранения) получили травмы. По факту происшествия проводится проверка, в том числе и по зимнему содержанию проезжей части на месте дорожной аварии.