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Скорая с беременной пациенткой попала в аварию в Ижевске

13:35, 12 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Скорая с беременной пациенткой попала в аварию в Ижевске
13:35, 12 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
27
0
#Ижевск\n#скорая помощь\n#беременность\n#авария
Фото: ИА "Сусанин"
27
0

Машине экстренной службы не уступил дорогу водитель иномарки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в аварию попала машина скорой помощи, перевозившая беременную женщину. Об этом сообщила в своём ТГ-канале вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Она отметила, что в момент ДТП бригада доставляла в Перинатальный центр роженицу со схватками. Скорая двигалась со световыми и звуковыми сигналами. Но, по предварительным данным, водитель «Фольксвагена» не уступил скорой дорогу.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Для пациентки оперативно вызвали вторую карету и доставили по месту назначения. Сейчас она находится под наблюдением врачей. А вот автомобиль скорой помощи получил серьёзные повреждения и будет направлен в ремонт.

13:35, 12 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
27
0
#Ижевск\n#скорая помощь\n#беременность\n#авария