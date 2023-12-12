Скорая с беременной пациенткой попала в аварию в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в аварию попала машина скорой помощи, перевозившая беременную женщину. Об этом сообщила в своём ТГ-канале вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Она отметила, что в момент ДТП бригада доставляла в Перинатальный центр роженицу со схватками. Скорая двигалась со световыми и звуковыми сигналами. Но, по предварительным данным, водитель «Фольксвагена» не уступил скорой дорогу.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Для пациентки оперативно вызвали вторую карету и доставили по месту назначения. Сейчас она находится под наблюдением врачей. А вот автомобиль скорой помощи получил серьёзные повреждения и будет направлен в ремонт.