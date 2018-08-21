Прокуратура Удмуртии обязала власти обеспечить водоснабжение трех улиц Шаркана

Администрация района должна устранить нарушения до 1 ноября этого года.

Шаркан. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии обязала районные власти обеспечить водоснабжение трех улиц Шаркана. Администрация района должна устранить нарушения до 1 ноября этого года, говорится в сообщении надзорного органа.

Известно, что вода подавалась только утром и вечером.

«Контроль качества воды не осуществлялся, оно не соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям, что ставило под угрозу жизнь и здоровье граждан», - говорится в сообщении.

Воткинский суд поддержал претензии ведомства и удовлетворил требования прокурора.