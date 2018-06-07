play
pause
  • $ 62.01 ↑
  • € 72.86 ↑

Удмуртия в минуту: тарифы на вывоз мусора и система космического видеоконтроля

18:00, 07 июня, 2018
18:00, 07 июня, 2018
152
0
#дети\n#ЖКХ\n#семья\n#Ижевск\n#Татарстан\n#космос\n#власть и чиновники\n#тарифы и цены\n#видео\n#Ижевский радиозавод\n#Удмуртия\n#Картина дня
152
0

Самые интересные новости четверга – в обзоре информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочий четверг, 7 июня, подошел к концу в Удмуртии. О самых интересных новостях дня рассказывают корреспонденты информагентства «Сусанин» в традиционном обзоре.

Удмуртия в минуту: тарифы на вывоз мусора и система космического видеоконтроля

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Новый тариф:

В Удмуртии до конца 2018 года должны утвердить тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. Связано это с появлением в данной сфере регионального оператора.

Долги:

Почти 84 млн рублей долга за коммунальные услуги взыскали приставы с жителей Удмуртии с начала года. Еще более 200 млн рублей удалось истребовать в пользу топливно-энергетического комплекса.

Новые технологии:

«Роскосмос» впервые отработал новые методы визуального контроля за полётом ракеты космического назначения. В запуске участвовала бортовая система видеоконтроля, созданная на ижевском радиозаводе.

Ребенок в опасности:

Полицейские из Ижевска обнаружили гуляющего по железнодорожным путям ребенка. Пятилетнего мальчика заметили на станции Агрыз. Выяснилось, что мать дошкольника пьет и за сыном не смотрит. Женщина попросила отправить мальчика в приют.

Отказалась от участия:

В пятницу, 8 июня, в Ижевске пройдет конкурс по выбору главы города. Однако в четверг одна из участниц предприниматель – предприниматель Лилия Данилова – сняла свою кандидатуру. Теперь на пост главы претендуют 13 человек.

18:00, 07 июня, 2018
152
0
#дети\n#ЖКХ\n#семья\n#Ижевск\n#Татарстан\n#космос\n#власть и чиновники\n#тарифы и цены\n#видео\n#Ижевский радиозавод\n#Удмуртия\n#Картина дня

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

У пятерых сотрудников ресторана «Династия» в Ижевске заподозрили сальмонеллез

18:10, 01 июня, 2018
7127

Филиппа Киркорова в Ижевске накормили пирожками

12435
13:43, 01 июня, 2018

1 июня в Ижевске: где можно получить бесплатные билеты в цирк и кино

12323
14:27, 31 мая, 2018

Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП на трассе в Удмуртии

10681
17:08, 02 июня, 2018

Медвежонок пробежал по набережной Воткинска и переплыл пруд

9897
11:50, 04 июня, 2018

Госдума разрешила банкам блокировать карты при обнаружении подозрительных операций

15:22, 05 июня, 2018
2504

В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали 24 человека

2381
19:04, 04 июня, 2018

Сергей Шойгу впервые представил свои художественные работы на выставке в Туве

2342
19:08, 05 июня, 2018

Станислав Черчесов огласил окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

2261
18:00, 03 июня, 2018

Председатель «Боевого братства» заявил о необходимости разобраться в истории найденного в Афганистане советского летчика

2209
16:43, 02 июня, 2018

В Киргизии в результате дорожной аварии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова

16:25, 03 июня, 2018
3581

Бежавших из немецкого зоопарка хищников выследили и поймали с помощью дрона

2279
19:45, 01 июня, 2018

В Таиланде из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин

2123
10:30, 03 июня, 2018

В Турции запретили такси Uber

2037
12:32, 02 июня, 2018

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе программы

1772
11:27, 05 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: тарифы на вывоз мусора и система космического видеоконтроля

Получение гражданства России

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и последствия грозы

06 июня, 2018