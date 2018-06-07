Удмуртия в минуту: тарифы на вывоз мусора и система космического видеоконтроля

Самые интересные новости четверга – в обзоре информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочий четверг, 7 июня, подошел к концу в Удмуртии. О самых интересных новостях дня рассказывают корреспонденты информагентства «Сусанин» в традиционном обзоре.

Новый тариф:

В Удмуртии до конца 2018 года должны утвердить тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. Связано это с появлением в данной сфере регионального оператора.

Долги:

Почти 84 млн рублей долга за коммунальные услуги взыскали приставы с жителей Удмуртии с начала года. Еще более 200 млн рублей удалось истребовать в пользу топливно-энергетического комплекса.

Новые технологии:

«Роскосмос» впервые отработал новые методы визуального контроля за полётом ракеты космического назначения. В запуске участвовала бортовая система видеоконтроля, созданная на ижевском радиозаводе.

Ребенок в опасности:

Полицейские из Ижевска обнаружили гуляющего по железнодорожным путям ребенка. Пятилетнего мальчика заметили на станции Агрыз. Выяснилось, что мать дошкольника пьет и за сыном не смотрит. Женщина попросила отправить мальчика в приют.

Отказалась от участия:

В пятницу, 8 июня, в Ижевске пройдет конкурс по выбору главы города. Однако в четверг одна из участниц предприниматель – предприниматель Лилия Данилова – сняла свою кандидатуру. Теперь на пост главы претендуют 13 человек.