Система видеоконтроля Ижевского радиозавода засняла отделение «Союза» от ракеты-носителя

Госкорпорация намерена через видео популяризировать космос.

Ижевск. Удмуртия. «Роскосмос» впервые отработал новые методы визуального контроля за полётом ракеты космического назначения. Как сообщает пресс-служба Ижевского радиозавода, в запуске участвовала бортовая система видеоконтроля, созданная на предприятии.

В среду, 6 июня, российская ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-09» стартовала с космодрома Байконур. От «первого лица» событие снимала бортовая система видеоконтроля, созданная Ижевским радиозаводом.

«Наши специалисты первыми в 2016 году разработали систему видеоконтроля, которая формирует цветное видеоизображение и по каналу встроенной радиолинии передает его на Землю в высоком качестве», - сообщили в пресс-службе предприятия.

Представители завода отметили, что с помощью трёх установленных на ракете-носителе камер специалисты могут в режиме реального времени наблюдать, как проходят самые важные фазы запуска: взлёт, отделение ступеней и головных обтекателей.

Отметим, что «Роскосмос» в будущем намерен интегрировать видео с бортовых видеокамер в большинство пусковых кампаний для популяризации космоса.