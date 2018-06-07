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Система видеоконтроля Ижевского радиозавода засняла отделение «Союза» от ракеты-носителя

15:05, 07 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
15:05, 07 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
334
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#Ижевск\n#Ижевский радиозавод\n#Удмуртия\n#видеотрансляция\n#Роскосмос\n#ракеты
Фото: ГК "Роскосмос"
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Госкорпорация намерена через видео популяризировать космос.

Ижевск. Удмуртия. «Роскосмос» впервые отработал новые методы визуального контроля за полётом ракеты космического назначения. Как сообщает пресс-служба Ижевского радиозавода, в запуске участвовала бортовая система видеоконтроля, созданная на предприятии.

В среду, 6 июня, российская ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-09» стартовала с космодрома Байконур. От «первого лица» событие снимала бортовая система видеоконтроля, созданная Ижевским радиозаводом.

«Наши специалисты первыми в 2016 году разработали систему видеоконтроля, которая формирует цветное видеоизображение и по каналу встроенной радиолинии передает его на Землю в высоком качестве», - сообщили в пресс-службе предприятия.

Представители завода отметили, что с помощью трёх установленных на ракете-носителе камер специалисты могут в режиме реального времени наблюдать, как проходят самые важные фазы запуска: взлёт, отделение ступеней и головных обтекателей.

Отметим, что «Роскосмос» в будущем намерен интегрировать видео с бортовых видеокамер в большинство пусковых кампаний для популяризации космоса.

Видео с внешней камеры космического корабля "Союз МС-09"

На пуске 6 июня впервые были отработаны новые методы визуального контроля за полетом ракеты космического назначения. Дополнительная внешняя камера устанавливается на пилотируемых и грузовых кораблях, начиная с "Союз МС-09" и "Прогресс МС-09" для обеспечения визуального контроля (помимо бортовой системы видеоконтроля) при отделении третьей ступени от космического корабля.

15:05, 07 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
334
0
#Ижевск\n#Ижевский радиозавод\n#Удмуртия\n#видеотрансляция\n#Роскосмос\n#ракеты

 

 

 


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