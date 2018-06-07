«Бриллиантовая королева» сняла свою кандидатуру с выборов главы Ижевска

Теперь на должность руководителя столицы Удмуртии претендуют 13 человек.

Ижевск. Удмуртия. Индивидуальный предприниматель Лилия Данилова сняла свою кандидатуру с выборов на должность главы Ижевска. Заявление о снятии в конкурсную комиссию экс-кандидат в мэры написала в четверг, 7 июня.

«Среди участников конкурса есть кандидатуры, которые имеют достаточный опыт муниципальной службы и политический опыт», - сказала Лилия Данилова в видеообращении на своей странице в «Фейсбуке».

Предприниматель также отметила, что все предложения, которые поступили от избирателей, и которые она включила в свою программу социально-экономического развития города, будут переданы избранному главе Ижевска.

Как сообщил «Сусанину» председатель постоянной комиссии Гордумы Ижевска по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Альфред Зинатуллин, больше самоотводов не было: «Остальные кандидаты, судя по их программам, готовы идти до конца».

Напомним, конкурс на должность главы Ижевска пройдёт в пятницу, 8 июня.