play
pause
  • $ 62.01 ↑
  • € 72.86 ↑

«Бриллиантовая королева» сняла свою кандидатуру с выборов главы Ижевска

15:30, 07 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
15:30, 07 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
842
0
#кадры\n#выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия\n#выборы мэров\n#мэр
Фото: @arzik2
842
0

Теперь на должность руководителя столицы Удмуртии претендуют 13 человек.

Ижевск. Удмуртия. Индивидуальный предприниматель Лилия Данилова сняла свою кандидатуру с выборов на должность главы Ижевска. Заявление о снятии в конкурсную комиссию экс-кандидат в мэры написала в четверг, 7 июня.

«Среди участников конкурса есть кандидатуры, которые имеют достаточный опыт муниципальной службы и политический опыт», - сказала Лилия Данилова в видеообращении на своей странице в «Фейсбуке».

Предприниматель также отметила, что все предложения, которые поступили от избирателей, и которые она включила в свою программу социально-экономического развития города, будут переданы избранному главе Ижевска.

Как сообщил «Сусанину» председатель постоянной комиссии Гордумы Ижевска по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Альфред Зинатуллин, больше самоотводов не было: «Остальные кандидаты, судя по их программам, готовы идти до конца».

Напомним, конкурс на должность главы Ижевска пройдёт в пятницу, 8 июня. 

15:30, 07 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
842
0
#кадры\n#выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия\n#выборы мэров\n#мэр

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

У пятерых сотрудников ресторана «Династия» в Ижевске заподозрили сальмонеллез

18:10, 01 июня, 2018
7127

Филиппа Киркорова в Ижевске накормили пирожками

12435
13:43, 01 июня, 2018

1 июня в Ижевске: где можно получить бесплатные билеты в цирк и кино

12323
14:27, 31 мая, 2018

Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП на трассе в Удмуртии

10681
17:08, 02 июня, 2018

Медвежонок пробежал по набережной Воткинска и переплыл пруд

9897
11:50, 04 июня, 2018

Госдума разрешила банкам блокировать карты при обнаружении подозрительных операций

15:22, 05 июня, 2018
2504

В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали 24 человека

2381
19:04, 04 июня, 2018

Сергей Шойгу впервые представил свои художественные работы на выставке в Туве

2342
19:08, 05 июня, 2018

Станислав Черчесов огласил окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

2261
18:00, 03 июня, 2018

Председатель «Боевого братства» заявил о необходимости разобраться в истории найденного в Афганистане советского летчика

2209
16:43, 02 июня, 2018

В Киргизии в результате дорожной аварии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова

16:25, 03 июня, 2018
3581

Бежавших из немецкого зоопарка хищников выследили и поймали с помощью дрона

2279
19:45, 01 июня, 2018

В Таиланде из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин

2123
10:30, 03 июня, 2018

В Турции запретили такси Uber

2037
12:32, 02 июня, 2018

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе программы

1772
11:27, 05 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: тарифы на вывоз мусора и система космического видеоконтроля

Получение гражданства России

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и последствия грозы

06 июня, 2018