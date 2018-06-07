В Удмуртии до конца года должны утвердить тариф на вывоз ТКО

Об этом заявил первый замминистра строительства, ЖКХ и энергетики региона Алексей Бобырь.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до конца года должны утвердить тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом заявил первый замминистра строительства, ЖКХ и энергетики региона Алексей Бобырь.

«С 1 января 2019 года у нас вывоз и сбор ТКО переходят в новую коммунальную услугу. Сейчас был выбран оператор, нам он представляет те позиции, которые он планирует развить. До 1 июля они выходят с инвестпрограммой и с расчетами по тарифам, и до 20 декабря мы будем утверждать тариф», - сказал Алексей Бобырь.

В свою очередь, директор регионального оператора – компании «Спецавтохозяйства», которая будет заниматься вывозом ТКО, заявил, что на данный момент преждевременно говорить даже о возможной величине тарифа.

«Какой будет тариф я говорить пока не могу. Идет подготовка к этому», - сказал Сергей Климов.

Отметим, что работать региональный оператор начнет с 1 января 2019 года. В переработку мусора в Удмуртии также намерена вложить несколько миллиардов рублей компания «ГазЭнергоСтрой».