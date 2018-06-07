Полицейские из Ижевска обнаружили гуляющего по ж/д путям малыша

Семья мальчика состоит на учете как неблагополучная.

Агрыз. Татарстан. Полицейские из Ижевска обнаружили на станции Агрыз ребенка, гуляющего по железнодорожным путям. Как сообщает пресс-служба Ижевского линейного отдела МВД на транспорте, мальчику на вид около пяти лет.

Установлено, что в детский сад ребенок не ходит, у мальчика плохо развита речь. Мать малыша, женщина 1992 года рождения, нигде не работает, злоупотребляет алкоголем. Семья состоит на учете как неблагополучная.

Ребенок возвращаться к матери не захотел. Женщина написала заявление о помещении сына в приют из-за своего тяжелого материального положения.