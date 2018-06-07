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83,7 млн рублей долгов за коммунальные услуги взыскали приставы с жителей Удмуртии с начала года

11:17, 07 июня, 2018
Анна Торхова
11:17, 07 июня, 2018
Анна Торхова
739
0
#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФССП\n#долги
739
0

Кроме того сотрудники взыскали более 200 млн рублей в пользу ТЭК.

Ижевск. Удмуртия. С начала года судебные приставы Удмуртии взыскали с должников коммунальных услуг 83,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Также 203,7 млн рублей удалось истребовать по исполнительным производствам в пользу топливно-энергетического комплекса.

На текущей неделе приставы предупредили об уголовной ответственности 52 руководителей организаций-должников. Их общая задолженность составила 30 млн рублей.

Кроме того, в рамках проверки сотрудники составили 14 актов о наложении ареста. Так, житель Увинского района задолжал за коммунальные услуги 100 тыс рублей, кроме того имеет долги по налоговым платежам. Приставы изъяли его автомобиль и в случае неоплаты передадут его на реализацию.

11:17, 07 июня, 2018
Анна Торхова
739
0
#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФССП\n#долги

 

 

 


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