Кез. Удмуртия. С 1 апреля в Удмуртии изменился максимальный размер платы в детских садах Удмуртии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Ефимов. Для районов УР он составляет 2 515 руб. ежемесячно, для городов — 3 783 руб.

Своим негодованием по этому поводу поделилась жительница Кезского района Удмуртии, направив письмо в администрацию. Текст его опубликовал глава муниципалитета Дмитрий Миронов.

«Вышло постановление об увеличении родительской платы за детский сад. Для меня это ужас! Я просто возмущена! Я мать четырёх детишек, сейчас нахожусь в декретном отпуске. Пособие получаю с работы по уходу за ребёнком; оно выплачивается только до полутора лет. Единое пособие я не получаю. Я просто в ужасе, волосы аж поседели!», — обратилась многодетная мать.

Глава района отметил, что плата поднялась на 149 рублей в месяц, и пояснил, куда направляются средства, ведь весь бюджет родительской платы прозрачен.

«Почти всё — 90% — это питание для малышей. Также на питание каждого дошкольника ежемесячно направляется дополнительная дотация из районного бюджета в размере 40 рублей. Оставшиеся 10% помогают поддерживать чистоту и уют в группах (санитарные принадлежности). Работа работников детских садов, как и прежде, полностью оплачивается из бюджета республики», — сообщил Дмитрий Миронов.

Он также напомнил, что родители имеют право на льготы при оплате дошкольного учреждения.