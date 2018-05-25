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Экологическая акция «Разделяйка» пройдет в Ижевске и Завьялово 27 мая

14:00, 25 мая, 2018
Диана Ворончихина
14:00, 25 мая, 2018
Диана Ворончихина
97
0
#Ижевск\n#экология\n#акция\n#мусор\n#Завьялово
Фото: vk.com/razdelyaika18
97
0

Волонтёры будут принимать на переработку вторсырье.

Ижевск. Удмуртия. Традиционная экологическая акция «Разделяйка» пройдет в Ижевске и Завьялово. Как сообщают организаторы, она пройдет 27 мая.

Волонтёры эко-сообщества «Зелёный паровоз» с 12:00 до 13:00 будут принимать вторсырьё на Центральной площади Завьялово. С 14:00 до 15:00 они будут работать у ТЦ «Азбука ремонта» в Устиновском районе Ижевска.

В обозначенные точки можно приносить макулатуру, картон, ПЭТ-бутылки, пластиковые флаконы и канистры, стеклянные бутылки и банки, упаковку «тетра-пак», бытовую технику и электронику. Важно, чтобы вторсырьё было чистым и компактно упакованным. Опасные отходы (лампы, градусники и батарейки) приниматься не будут.

14:00, 25 мая, 2018
Диана Ворончихина
97
0
#Ижевск\n#экология\n#акция\n#мусор\n#Завьялово

 

 

 


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