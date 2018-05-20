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Жители Удмуртии высадили 8 тысяч сосен во «Всероссийский день посадки леса»

09:48, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
09:48, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
134
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#лес\n#экология\n#сохранение лесов\n#Ярослав Семенов
Фото: пресс-служба Главы и правительства Удмуртии
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Этой весной будет посажено еще 70 га деревьев.

Завьяловский район. Удмуртия. 8 тысяч трехлетних сеянцев кедровой сосны высадили участники акции «Всероссийский день посадки леса» на территории Завьяловского лесничества недалеко от деревни Люкшудья. В акции приняли участие несколько сотен человек.

Основная цель мероприятия – привлечь внимание к проблемам лесов. Это и лесные пожары, и вырубка, в том числе незаконная. Ежегодно из-за этого Удмуртия теряет тысячи гектаров своих лесных богатств.

«Если говорить в цифрах, то за последние сто лет было уничтожено лесов больше, чем за всю историю человечества. Поэтому, думая о том, что я могу сделать для будущего, всего человечества и планеты, можно много искать различных вариантов, но один из самых практических – это участие в акциях по посадке леса. Каждый из тех, кто сегодня, несмотря на выходной день, по зову сердца сюда пришёл, может с гордостью сказать, что он внёс вклад в сохранение природы. И это делается не для того, чтобы гордиться, а для того, чтобы сказать: да, действительно, помимо того, что я истощаю ресурсы, я и их приумножаю, в том числе, участвуя в таких акциях.  Но и, конечно, когда годы пройдут, приехав посмотреть на это место, он увидит настоящий сосновый бор, то это будет здорово!», - отметил также принявший участие в акции председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

По данным Минприроды республики, с 2011 года в рамках Всероссийского дня посадки леса в Удмуртии заложено порядка 600 га лесных культур. Нынешней весной планируется посадить деревья ещё на площади около 70 га. Кроме того, в рамках осенней акции «Живи, лес!» также запланирована закладка памятных лесных культур на площади 60 га, а в целом лесовосстановление предстоит провести на общей площади 7700 га.

09:48, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
134
0
#лес\n#экология\n#сохранение лесов\n#Ярослав Семенов

 

 

 


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