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Забытая Богом: Фермер из Удмуртии возродил заброшенную деревню

11:00, 04 марта, 2018
Анна Торхова
11:00, 04 марта, 2018
Анна Торхова
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#сельское хозяйство\n#Удмуртия\n#Удмуртские деревни\n#фермеры\n#деревня
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В 1981 году деревню Мувыр лишили статуса населенного пункта, постройки сравняли с землей, а жителей расселили по окрестным деревням.

Игра. Удмуртия. Фермер из Удмуртии своими силами возродил заброшенную деревню Мувыр в Игринском районе. В 1981 году деревню лишили статуса населенного пункта, постройки сравняли с землей, а жителей расселили по окрестностям, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В 1992 году фермер Александр Корепанов построил на месте заброшенного населенного пункта первый дом. «На этой земле жили и работали мои предки, и я просто не мог себе позволить, чтобы она заросла бурьяном», - поделился он.

В 2009 году постановлением председателя правительства России деревне Мувыр вернули статус населённого пункта.

На сегодняшний день в ней живет уже 30 человек и возведено 12 домов. За счет собственных средств в Мувыре построили дорогу и водопровод, есть электричество. В деревне появилась своя пилорама, пасека и фермы для выращивания и откорма скота.

При поддержке государства и из средств гранта в Мувыре заработала ферма на 100 голов, где трудятся 19 человек.

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пресс-служба главы и правительства Удмуртии

11:00, 04 марта, 2018
Анна Торхова
399
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#сельское хозяйство\n#Удмуртия\n#Удмуртские деревни\n#фермеры\n#деревня

 

 

 

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