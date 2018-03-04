Забытая Богом: Фермер из Удмуртии возродил заброшенную деревню

В 1981 году деревню Мувыр лишили статуса населенного пункта, постройки сравняли с землей, а жителей расселили по окрестным деревням.

Игра. Удмуртия. Фермер из Удмуртии своими силами возродил заброшенную деревню Мувыр в Игринском районе. В 1981 году деревню лишили статуса населенного пункта, постройки сравняли с землей, а жителей расселили по окрестностям, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В 1992 году фермер Александр Корепанов построил на месте заброшенного населенного пункта первый дом. «На этой земле жили и работали мои предки, и я просто не мог себе позволить, чтобы она заросла бурьяном», - поделился он.

В 2009 году постановлением председателя правительства России деревне Мувыр вернули статус населённого пункта.

На сегодняшний день в ней живет уже 30 человек и возведено 12 домов. За счет собственных средств в Мувыре построили дорогу и водопровод, есть электричество. В деревне появилась своя пилорама, пасека и фермы для выращивания и откорма скота.

При поддержке государства и из средств гранта в Мувыре заработала ферма на 100 голов, где трудятся 19 человек.

пресс-служба главы и правительства Удмуртии