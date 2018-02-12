По словам первого замглавы Ижевска Сергея Задорожного, прибыль предприятия составила около 50 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В 2017 году Ижводоканал остался в плюсе. По словам первого замглавы Ижевска Сергея Задорожного, прибыль предприятия составила около 50 млн рублей.

«Существенные изменения, которые происходят на ижевском водоканале. Предприятие вышло на положительный этап работы. В 2017 году около 50 млн прибыли. Мы поменяли управляющий менеджмент. Как результат улучшились и производственные показатели», - рассказал Задорожный.

Он также отметил, что по данным Роспотребнадзора, система централизованного водоснабжения в столице Удмуртии остается лучшей в республике. Сейчас на предприятии разрабатывается также новая инвестиционная программа.