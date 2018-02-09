Удмуртия в минуту: главные новости недели

Традиционный обзор дня от корреспондентов ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Уходящую рабочую неделю корреспонденты информагентства «Сусанин» провожают традиционным обзором самых интересных новостей пяти дней.

Банда:

В понедельник, 5 февраля, СМИ Удмуртии сообщили об уголовном деле в отношении главаря банды «обнальщиков». Злоумышленники легализовали около 1 млн рублей.

Незаконная добыча:

Во вторник стало известно, что дорожники в Удмуртии незаконно добывали грунт для ремонта трассы к Камскому мосту. Суд обязал региональный Миндортранс и три дорожных предприятия рекультивировать разрытый ими участок.

Транспорт к аэропорту:

Аэропорт «Бегишево» в Татарстане планирует запустить автобусный маршрут для пассажиров из Удмуртии. Помимо Ижевска шаттл-автобусы будут ездить в Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск.

Поиск родственников:

Главной новостью четверга стало сообщение о жительнице Удмуртии, которая осталась на улице без денег в Антальи. Её подкармливал местный бизнесмен. На следующий день сын женщины рассказал, что планируется вылететь за ней в Турцию.

Без горячей воды:

В пятницу, 9 февраля, выяснилось, что жители новостройки в Ижевске с прошлого года живут без горячей воды. Горожане кипятят воду в кастрюлях, пока управляющая компания и застройщик выясняют отношения.