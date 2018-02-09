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      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      18:10, 09 февраля, 2018
      18:10, 09 февраля, 2018
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      #ЖКХ\n#семья\n#СМИ\n#Ижевск\n#Татарстан\n#транспорт\n#авиация\n#Турция\n#Удмуртия\n#новости\n#финансы и деньги\n#суд\n#Камский мост
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      Традиционный обзор дня от корреспондентов ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Уходящую рабочую неделю корреспонденты информагентства «Сусанин» провожают традиционным обзором самых интересных новостей пяти дней.

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

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      Банда:

      В понедельник, 5 февраля, СМИ Удмуртии сообщили об уголовном деле в отношении главаря банды «обнальщиков». Злоумышленники легализовали около 1 млн рублей.

      Незаконная добыча:

      Во вторник стало известно, что дорожники в Удмуртии незаконно добывали грунт для ремонта трассы к Камскому мосту. Суд обязал региональный Миндортранс и три дорожных предприятия рекультивировать разрытый ими участок.

      Транспорт к аэропорту:

      Аэропорт «Бегишево» в Татарстане планирует запустить автобусный маршрут для пассажиров из Удмуртии. Помимо Ижевска шаттл-автобусы будут ездить в Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск.

      Поиск родственников:

      Главной новостью четверга стало сообщение о жительнице Удмуртии, которая осталась на улице без денег в Антальи. Её подкармливал местный бизнесмен. На следующий день сын женщины рассказал, что планируется вылететь за ней в Турцию.

      Без горячей воды:

      В пятницу, 9 февраля, выяснилось, что жители новостройки в Ижевске с прошлого года живут без горячей воды. Горожане кипятят воду в кастрюлях, пока управляющая компания и застройщик выясняют отношения.

      18:10, 09 февраля, 2018
      855
      0
      #ЖКХ\n#семья\n#СМИ\n#Ижевск\n#Татарстан\n#транспорт\n#авиация\n#Турция\n#Удмуртия\n#новости\n#финансы и деньги\n#суд\n#Камский мост

       

       

       

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