Традиционный обзор дня от корреспондентов ИА «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Уходящую рабочую неделю корреспонденты информагентства «Сусанин» провожают традиционным обзором самых интересных новостей пяти дней.
Удмуртия в минуту: главные новости недели
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Банда:
В понедельник, 5 февраля, СМИ Удмуртии сообщили об уголовном деле в отношении главаря банды «обнальщиков». Злоумышленники легализовали около 1 млн рублей.
Незаконная добыча:
Во вторник стало известно, что дорожники в Удмуртии незаконно добывали грунт для ремонта трассы к Камскому мосту. Суд обязал региональный Миндортранс и три дорожных предприятия рекультивировать разрытый ими участок.
Транспорт к аэропорту:
Аэропорт «Бегишево» в Татарстане планирует запустить автобусный маршрут для пассажиров из Удмуртии. Помимо Ижевска шаттл-автобусы будут ездить в Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск.
Поиск родственников:
Главной новостью четверга стало сообщение о жительнице Удмуртии, которая осталась на улице без денег в Антальи. Её подкармливал местный бизнесмен. На следующий день сын женщины рассказал, что планируется вылететь за ней в Турцию.
Без горячей воды:
В пятницу, 9 февраля, выяснилось, что жители новостройки в Ижевске с прошлого года живут без горячей воды. Горожане кипятят воду в кастрюлях, пока управляющая компания и застройщик выясняют отношения.