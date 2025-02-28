Ижевск. Удмуртия. 10 беременных студенток Удмуртии получили 150 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, мера поддержки вступила в силу с начала 2025 года. Забеременевшие студентки, обучающиеся очно, могут единовременно получить 150 тыс. рублей.

«Новая региональная выплата поможет молодым родителям на первых этапах создания семьи, позволит совместить учебу и воспитании детей без лишних тревог о материальном положении, а также даст возможность завершить обучение для построения в будущем успешной карьеры», – отметила вице-премьер правительства Удмуртии – министр социальной политики и труда республики Ольга Лубнина.

Для получения выплаты будущим мамам необходимо подать заявление в филиал Республиканского центра социальных выплат по месту жительства. При себе им нужно иметь документ удостоверяющий личность, справку с места учебы, документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства и/или месту пребывания на территории Удмуртии, а также справку о постановке на учет по беременности.

Выплата назначается женщинам, зарегистрированным по месту жительства или пребывания в Удмуртии и обучающимся в образовательных учреждениях на территории республики.