Ижевск. Удмуртия. Рост кредитования замедлился в Удмуртии. Об этом сообщает Отделение – Национальный банк по республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка России.

Так, годовой прирост кредитного портфеля предприятий региона на начало февраля 2025 года составил 8,4%. Месяцем ранее он достигал 13,1%. Аналогичные тенденции наблюдаются и на ипотечном рынке. На начало месяца темп прироста кредитования замедлился до 12,1% после 13,7% в январе. По потребительским кредитам в феврале прирост составляет 8,4% после 10% соответственно.

«Во многом замедление динамики кредитования связано с проводимой денежно-кредитной политикой Банка России. Действующая ключевая ставка делает привлекательными депозиты. Жители Удмуртии предпочитают больше сберегать и меньше тратить, в том числе за счет покупок в кредит», – отмечается в сообщении.

Кроме того, Банк России ограничивает кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.