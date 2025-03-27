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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Рост кредитования замедлился в Удмуртии

12:16, 27 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Рост кредитования замедлился в Удмуртии
12:16, 27 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
1352
0
#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#банк\n#кредит
Источник фото: ИА «Сусанин»
1352
0

Жители республики предпочитают сберегать деньги, а не тратить.

Ижевск. Удмуртия. Рост кредитования замедлился в Удмуртии. Об этом сообщает Отделение – Национальный банк по республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка России.

Так, годовой прирост кредитного портфеля предприятий региона на начало февраля 2025 года составил 8,4%. Месяцем ранее он достигал 13,1%. Аналогичные тенденции наблюдаются и на ипотечном рынке. На начало месяца темп прироста кредитования замедлился до 12,1% после 13,7% в январе. По потребительским кредитам в феврале прирост составляет 8,4% после 10% соответственно.

«Во многом замедление динамики кредитования связано с проводимой денежно-кредитной политикой Банка России. Действующая ключевая ставка делает привлекательными депозиты. Жители Удмуртии предпочитают больше сберегать и меньше тратить, в том числе за счет покупок в кредит», – отмечается в сообщении.

Кроме того, Банк России ограничивает кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

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12:16, 27 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
1352
0
#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#банк\n#кредит