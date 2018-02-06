Дорожники в Удмуртии незаконно добывали грунт для ремонта трассы к Камскому мосту

Реконструкция дороги Костино – Камбарка велась осенью 2017 года.

Камбарка. Удмуртия. Три дорожных предприятия в Удмуртии обязали рекультивировать участок сельхозназначения в Сарапульском районе. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Дело в том, что на этом участке дорожники незаконно добывали грунт для ремонта трассы к Камскому мосту. Реконструкция дороги Костино – Камбарка велась осенью 2017 года.

«АО «Дорожное предприятие «Ижевское», АО «Сарапульское дорожное предприятие» и АО «Глазовский дормостстрой» по заказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР, осуществляли выемку и транспортировку грунта с земельного участка площадью 50314 кв.м. из категории земель сельскохозяйственного назначения», - отмечается в сообщении.

При этом дорожники не получили разрешение от регионального Минприроды на добычу грунта, не включили земельный участок в проектную документацию.

Сарапульский суд обязал Миндортранс Удмуртии и все три предприятия привести участок в порядок.