Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Indoor-реклама: что это? Лонгрид Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид

Самозанятые в Удмуртии за год заработали 14,4 млрд рублей

14:29, 24 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Самозанятые в Удмуртии за год заработали 14,4 млрд рублей
14:29, 24 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
30
0
#самозанятые\n#Удмуртия\n#бизнес\n#финансы и деньги
Источник фото: ИА «Сусанин»
30
0

Тренд на закупку услуг самозанятых среди госкомпаний сохраняется. 

Ижевск. Удмуртия. Самозанятые в Удмуртии за 2024 год заработали 14,4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики республики.

«Институт самозанятых развивается – более 95 тыс. жителей республики имеют такой статус. Их общий доход по итогам года составил более 14,4 млрд рублей», – отметила министр экономики региона Анна Слугина.

В 2024 году госкомпании закупили у самозанятых Удмуртии товары и услуги на 198,6 млн рублей, что в четыре раза превышает показатели 2023 года. При этом число самозанятых, которые стали поставщиками крупнейших заказчиков, выросло на 50%. Наибольший прирост наблюдался в сфере услуг финансового посредничества и страхования, юридических и бухгалтерских услуг, профессиональных, научных и технических услуг, а также в области специализированных строительных работ.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, тренд на рост количества таких поставщиков у госкомпаний сохраняется.

«Всего с 2019 по 2024 год самозанятые заключили более 38 тыс. договоров с госкомпаниями при средней цене договора более 630 тыс. рублей. Одновременно расширяется номенклатура поставляемых изделий и спектр оказываемых услуг самозанятых», – заявил Александр Исаевич.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

14:29, 24 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
30
0
#самозанятые\n#Удмуртия\n#бизнес\n#финансы и деньги