Ижевск. Удмуртия. Самозанятые в Удмуртии за 2024 год заработали 14,4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики республики.

«Институт самозанятых развивается – более 95 тыс. жителей республики имеют такой статус. Их общий доход по итогам года составил более 14,4 млрд рублей», – отметила министр экономики региона Анна Слугина.

В 2024 году госкомпании закупили у самозанятых Удмуртии товары и услуги на 198,6 млн рублей, что в четыре раза превышает показатели 2023 года. При этом число самозанятых, которые стали поставщиками крупнейших заказчиков, выросло на 50%. Наибольший прирост наблюдался в сфере услуг финансового посредничества и страхования, юридических и бухгалтерских услуг, профессиональных, научных и технических услуг, а также в области специализированных строительных работ.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, тренд на рост количества таких поставщиков у госкомпаний сохраняется.

«Всего с 2019 по 2024 год самозанятые заключили более 38 тыс. договоров с госкомпаниями при средней цене договора более 630 тыс. рублей. Одновременно расширяется номенклатура поставляемых изделий и спектр оказываемых услуг самозанятых», – заявил Александр Исаевич.