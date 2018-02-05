Порядка 1 млрд рублей легализовала банда «обнальщиков» в Удмуртии

Злоумышленники работали в республике более четырех лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали банду «обнальщиков», которая орудовала в регионе более четырех лет. Как пишет Sm-news, за это время им удалось легализовать порядка 1 млрд рублей.

По оперативным данным, ежегодно группе удавалось обналичивать более 200 млн рублей с помощью банковских карт, печатей и документов на 60 фирм-«однодневок».

Против главаря банды возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК России («Неправомерный оборот средств платежей»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«Работа по борьбе против обналичивания и легализации финансовых средств сейчас в Удмуртии ведется очень активно. В 2017 году по данным фактам возбуждено на 35% больше уголовных дел, чем в предыдущий период - 156 против 117 дел в 2016 году. Создана межведомственная рабочая группа по противодействию сомнительным финансовым операциям», - прокомментировал ситуацию прокурор отдела надзора за следствием прокуратуры Удмуртской Республики Даниил Колеватов.