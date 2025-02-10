Ижевск. Удмуртия. За 11 месяцев 2024 года реальная зарплата в Удмуртии выросла на 14,4%. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртстата.

Без учета изменения потребительских цен среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций республики выросла на 24,2% и составила 63 724 рубля.

Отмечается, что сохраняется значительная разница в оплате труда в организациях различных видов деятельности. Уровень зарплаты работников организаций по операциям с недвижимостью, административной деятельности, гостиниц и предприятий общепита в январе-ноябре 2024 года отставал на 23-27 тыс. рублей от среднего уровня оплаты труда по республике. Наиболее высокая оплата труда наблюдалась в финансовых и страховых организациях – в 1,4 раза выше среднереспубликанской.

В крупных и средних организациях по муниципальным округам Удмуртии больше всего получали в Воткинском районе. Самая высокая зарплата там составила 71 124 рубля. Самая низкая оплата труда – в Юкаменском районе (41 453 рубля).

Среди субъектов Приволжского федерального округа Удмуртия находилась на шестом месте. Тройку лидеров рейтинга составил Татарстан, Пермский край и Самарская область.