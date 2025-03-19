Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года государственный долг Удмуртии не увеличился. Об этом сообщает министерство финансов Удмуртской Республики.

На 1 марта 2025 года он составил 66 млрд 125 млн рублей, как и месяцем ранее.

При этом 92% или 61 млрд 125 млн рублей составляют кредиты из федерального бюджета по ставкам 0,1% и 3% годовых. Остальные 8% или 5 млрд рублей – обязательства по ценным бумагам со ставкой в 10,5% годовых. Расходы по обслуживанию долга отсутствуют.

При этом долг муниципальных образований в Удмуртии на 1 марта составил 6 млрд 442 млн рублей – вся сумма является бюджетными кредитами.

Напомним, за 2024 год объём госдолга Удмуртии снизился на 1 млрд 360,2 млн рублей.