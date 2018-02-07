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      Аэропорт «Бегишево» запустит автобусы для пассажиров из Удмуртии

      07:30, 07 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      07:30, 07 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      1619
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#авиация\n#аэропорт
      Фото: @arzik2
      1619
      0

      Сейчас жители Удмуртии, желающие улететь за рубеж, вынуждены ехать в Пермь, Нижнекамск, Уфу или Казань.

      Ижевск. Удмуртия. Аэропорт «Бегишево» планирует запустить автобусный маршрут для пассажиров из Удмуртии. Как пишет Интерфакс, об этом сообщил коммерческий директор аэропорта Феликс Козлов.

      «Стоит отметить, что у Ижевска нет собственного международного аэропорта, поэтому, в принципе, пассажиры из Удмуртии, вылетающие за рубеж, пользуются услугами аэропортов Татарстана – «Бегишево» и «Казань», - сказал он.

      Помимо Ижевска шаттл-автобусы будут ездить в Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск. С 2017 года аэропорт возит пассажиров из Набережных Челнов.

      В настоящее время жители Удмуртии, желающие улететь в другие страны, вынуждены ехать в Пермь, Нижнекамск, Уфу или Казань.

      Напомним, что в начале 2018 года глава Удмуртской Республики сообщил, что ижевский аэропорт разделят на перевозчика и аэродромный комплекс. Власти региона ведут переговоры с инвестором, который в будущем может вложиться в аэропорт. 

      07:30, 07 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      1619
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#авиация\n#аэропорт

       

       

       

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