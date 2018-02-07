Аэропорт «Бегишево» запустит автобусы для пассажиров из Удмуртии

Сейчас жители Удмуртии, желающие улететь за рубеж, вынуждены ехать в Пермь, Нижнекамск, Уфу или Казань.

Ижевск. Удмуртия. Аэропорт «Бегишево» планирует запустить автобусный маршрут для пассажиров из Удмуртии. Как пишет Интерфакс, об этом сообщил коммерческий директор аэропорта Феликс Козлов.

«Стоит отметить, что у Ижевска нет собственного международного аэропорта, поэтому, в принципе, пассажиры из Удмуртии, вылетающие за рубеж, пользуются услугами аэропортов Татарстана – «Бегишево» и «Казань», - сказал он.

Помимо Ижевска шаттл-автобусы будут ездить в Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск. С 2017 года аэропорт возит пассажиров из Набережных Челнов.

В настоящее время жители Удмуртии, желающие улететь в другие страны, вынуждены ехать в Пермь, Нижнекамск, Уфу или Казань.

Напомним, что в начале 2018 года глава Удмуртской Республики сообщил, что ижевский аэропорт разделят на перевозчика и аэродромный комплекс. Власти региона ведут переговоры с инвестором, который в будущем может вложиться в аэропорт.