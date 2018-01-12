Геральдический совет при Президенте согласовал герб и флаг района.

Воткинск. Удмуртия. Башня станет символом Воткинского района. У муниципального образования появятся новые герб и флаг, сообщает пресс-служба района.

Геральдический совет при Президенте России согласовал проекты официальных символов Воткинского района.

Ранее комиссия из предложенных на конкурс изображений выбрала эскиз ижевского живописца Юрия Лобанова, члена Союза художников России. Отметим, мастер также является автором герба Удмуртской Республики.

«В центральной части герба на синем фоне изображена серебряная башня, символизирующая прочность и стратегию. Башня обрамлена зубчатым полуколесом, которое, с одной стороны, олицетворяет индустриализацию традиционного сельского района, с другой – воспринимается как символ восходящего солнца. В нижней части геральдического щита находятся пять золотых колосьев, символизирующие богатство и плодородие. В левом верхнем углу герба расположен так называемый вырубной крест, хорошо знакомый всем как центральный элемент флага Удмуртской Республики», - рассказала директор районного библиотечно-культурного центра Светлана Кожевникова.







Эмблема, которая ранее символизировала Воткинский район, не соответствовала законам геральдики.