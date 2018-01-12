  • $ 57 ↑
  • € 68.06 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Башня станет символом Воткинского района

      09:00, 12 января, 2018
      Анна Торхова
      09:00, 12 января, 2018
      Анна Торхова
      383
      0
      #Воткинск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#символы\n#Флаг
      Фото: пресс-служба администрации Воткинского района
      383
      0

      Геральдический совет при Президенте согласовал герб и флаг района.

      Воткинск. Удмуртия. Башня станет символом Воткинского района. У муниципального образования появятся новые герб и флаг, сообщает пресс-служба района.

      Геральдический совет при Президенте России согласовал проекты официальных символов Воткинского района.

      Ранее комиссия из предложенных на конкурс изображений выбрала эскиз ижевского живописца Юрия Лобанова, члена Союза художников России. Отметим, мастер также является автором герба Удмуртской Республики.

      «В центральной части герба на синем фоне изображена серебряная башня, символизирующая прочность и стратегию. Башня обрамлена зубчатым полуколесом, которое, с одной стороны, олицетворяет индустриализацию традиционного сельского района, с другой – воспринимается как символ восходящего солнца. В нижней части геральдического щита находятся пять золотых колосьев, символизирующие богатство и плодородие. В левом верхнем углу герба расположен так называемый вырубной крест, хорошо знакомый всем как центральный элемент флага Удмуртской Республики», - рассказала директор районного библиотечно-культурного центра Светлана Кожевникова.

      efeгерб8f8cd971905c71415fcd324e8d04.jpg

      Эмблема, которая ранее символизировала Воткинский район, не соответствовала законам геральдики.

      09:00, 12 января, 2018
      Анна Торхова
      383
      0
      #Воткинск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#символы\n#Флаг

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи в Ижевске начали проверку по факту гибели ребенка в поликлинике

      16:03, 09 января, 2018
      27996

      Бег, тренировки и прогулки по Сарапулу: как проводят новогодние каникулы первые лица Удмуртии

      6362
      13:23, 06 января, 2018

      Попавшихся на взятке бывших чиновников Миндортранса осудили в Удмуртии

      5592
      14:22, 05 января, 2018

      Девочку из Удмуртии, которая ушла из дома, нашли в Ижевске

      5419
      20:00, 10 января, 2018

      В Удмуртии за новогодние каникулы погибли 19 человек

      4436
      15:00, 09 января, 2018

      Супруга Аршавина устроила дебош на борту авиалайнера

      14:13, 07 января, 2018
      2161

      В «Аэрофлоте» рассказали, почему сняли с рейса супругу Андрея Аршавина

      1760
      15:14, 08 января, 2018

      С начала 2018 года в России сократят 10 тыс сотрудников ГИБДД

      1405
      18:40, 05 января, 2018

      На Урале собаки спасли двух заблудившихся в лесу подростков

      1134
      14:05, 06 января, 2018

      В Москве полиция задержала женщину, стрелявшую по автомобилям и прохожим из пневматического пистолета

      1004
      13:00, 09 января, 2018

      СМИ: Евросоюз намерен ввести санкции против России из-за «свиного» эмбарго

      11:00, 07 января, 2018
      1065

      Власти Украины рассказали о планах взрыва российского газопровода

      979
      14:57, 05 января, 2018

      МОК утвердил форму российской хоккейной сборной на Олимпиаду-2018

      977
      17:55, 05 января, 2018

      Актер и певец Адриано Челентано празднует 80-летие

      960
      10:04, 06 января, 2018

      Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

      957
      17:57, 06 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: новый владелец «Автовокзалов Удмуртии» и выплаты за первого ребенка

      11 января, 2018

      Кофемолка – выпуск 47: Александр Свинин в гостях у Энвиля Касимова

      11 января, 2018

      Удмуртия в минуту: стоимость проезда по Камскому мосту и благоустройство дворов в Ижевске

      10 января, 2018