Впервые он распахнет свои двери для посетителей во время фестиваля «Всемирный день пельменя».

Ижевск. Удмуртия. Старинные рецепты пельменей станут экспонатами народного музея «ТАУ» в Удмуртии. Как сообщили в пресс-службе Министерства национальной политики, пополнить коллекцию музея может каждый желающий.

«Если у вас сохранился рецепт пельменей прабабушки, вашу шумовку смастерил дед, в вашей коллекции фотографий есть та, где ваши предки лепят пельмени – каждая частичка вашей семьи может стать уникальной коллекцией народного музея. Мы с радостью примем в дар ваши истории и скажем вам «ТАУ» - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что народный музей впервые откроет свои двери для посетителей 10 февраля 2018 года на фестивале «Всемирный день пельменя». Принести в дар экспонаты и коллекции можно в офис Министерства национальной политики.

Напомним, «Всемирный день пельменя» пройдет в Удмуртии в четвертый раз. Мероприятия состоятся с 1 по 10 февраля.

