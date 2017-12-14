В Удмуртии в четвёртый раз пройдет фестиваль «Всемирный день пельменя»

Мероприятия пройдут с 1 по 10 февраля 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдёт «Всемирный день пельменя». Как сообщают организаторы, мероприятия пройдут с 1 по 10 февраля.

Фестиваль объединит в себе такие проекты, как «Удмуртская шумовка» - серия национально-спортивных игр, фолк-фестиваль «Современный ЭтноМир», конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Золотые руки», премию гастрономического качества «Золотой пельнянь», гастрономическую карту России «Вкусная страна».

Праздник пройдёт в рамках развития бренда «Удмуртия — родина пельменей», сообщает пресс-служба Дома дружбы народов республики. Цель мероприятия – повысить узнаваемость региона и рассказать гостям о национальной культуре.

На этот раз фестиваль выйдет за привычные рамки и примет на «Пельменные игры» представителей из других регионов России.

Отметим, в 2017 году гости мероприятия поставили рекорд - за 6 часов съели 74059 пельменей. Кроме того, «Всемирный день пельменя» получил премию «Серебряный лучник» - Приволжье.