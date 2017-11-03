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      Сарапул стал лучшим гастрономическим туром страны

      15:05, 03 ноября, 2017
      Анна Торхова
      15:05, 03 ноября, 2017
      Анна Торхова
      242
      0
      #туризм\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#премия\n#номинация
      Фото: commons.wikimedia.org
      242
      0

      Город на Каме победил в рамках всероссийской премии «Маршрут года» 2017.

      Сарапул. Удмуртия. Экскурсионный тур «Сарапул гастрономический» стал лучшим в России. Участники соревновались на всероссийской премии «Маршрут года», пишет на своей странице Вконтакте исполнительный директор федерации туриндустрии Удмуртии Илья Кычанов.

      Сарапульский маршрут состоит из 4 остановок: Дачи Башенина, ресторана «Город», Кафе «Richi» и прогулки по набережной Камы. Турист сможет познакомиться с историей города, а также продегустировать блинчики мадам Сюзетт, «телятину по-мещански» и многое другое.

      Кроме того, Сарапул занял 3 место в номинации «Лучший туристический путеводитель», где оценивались печатные издания путеводителей, содержащие сведения о каком-либо географическом пункте или культурном учреждении.

      В премии также принимали участие проекты из Удмуртии: «Пельменный уикенд», «Элегантный четверг», «Музейный квартал», клуб театральных путешествий, сообщается на сайте премии.

      15:05, 03 ноября, 2017
      Анна Торхова
      242
      0
      #туризм\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#премия\n#номинация

       

       

       

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