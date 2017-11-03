Сарапул стал лучшим гастрономическим туром страны

Город на Каме победил в рамках всероссийской премии «Маршрут года» 2017.

Сарапул. Удмуртия. Экскурсионный тур «Сарапул гастрономический» стал лучшим в России. Участники соревновались на всероссийской премии «Маршрут года», пишет на своей странице Вконтакте исполнительный директор федерации туриндустрии Удмуртии Илья Кычанов.

Сарапульский маршрут состоит из 4 остановок: Дачи Башенина, ресторана «Город», Кафе «Richi» и прогулки по набережной Камы. Турист сможет познакомиться с историей города, а также продегустировать блинчики мадам Сюзетт, «телятину по-мещански» и многое другое.

Кроме того, Сарапул занял 3 место в номинации «Лучший туристический путеводитель», где оценивались печатные издания путеводителей, содержащие сведения о каком-либо географическом пункте или культурном учреждении.

В премии также принимали участие проекты из Удмуртии: «Пельменный уикенд», «Элегантный четверг», «Музейный квартал», клуб театральных путешествий, сообщается на сайте премии.