Отметим, что в регионе начался пожароопасный сезон.

Ижевск. В Минлесхозе Удмуртии напомнил о штрафах за разведение костров в лесах. Как сообщает пресс-служба ведомства, в регионе начался пожароопасный сезон.

«Приказом Минлесхоза Удмуртии от 27 апреля 2017 года № 175 «О начале пожароопасного сезона» с 28 апреля объявляется о начале пожароопасного сезона в лесах на территории Удмуртской Республики», - говорится в сообщении ведомства.

Министерство лесного хозяйства обращается к жителям республики с просьбой о соблюдении правил пожарной безопасности, осторожности при обращении с огнем в лесах.

Напоминаем об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. В частности:

- за разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках);

- за засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;

- за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих

- за неочистку мест рубок от порубочных остатков В соответствии со статьей

Отметим, что за такие нарушения в Кодексе об административных нарушениях России предусмотрены штрафы:

- Для граждан – до 5 тыс. руб.

- Для должностных лиц – до 50 тыс. руб.

- Для юридических лиц – до 1 млн. руб.

В случае если нарушения требований правил пожарной безопасности спровоцирую лесной пожар, нарушителю грозит уголовная ответственность.

Минлесхоз просит жителей республики при обнаружении очагов природных пожаров звонить в диспетчерскую службу ведомства по телефонам: 56-93-60, 8-800-100-94-00 или сообщать по телефонам МЧС России: 01, 112.