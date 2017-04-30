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      В Минлесхозе Удмуртии напомнил о штрафах за разведение костров в лесах

      12:00, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      12:00, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      151
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#предупреждение
      Фото: @arzik2
      151
      0

      Отметим, что в регионе начался пожароопасный сезон.

      Ижевск. В Минлесхозе Удмуртии напомнил о штрафах за разведение костров в лесах. Как сообщает пресс-служба ведомства, в регионе начался пожароопасный сезон.
       «Приказом Минлесхоза Удмуртии от 27 апреля 2017 года № 175 «О начале пожароопасного сезона» с 28 апреля объявляется о начале пожароопасного сезона в лесах на территории Удмуртской Республики», - говорится в сообщении ведомства.
      Министерство лесного хозяйства обращается к жителям республики с просьбой о соблюдении правил пожарной безопасности, осторожности при обращении с огнем в лесах. 
      Напоминаем об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. В частности:

      - за разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках);

      - за засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;

      - за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

      - за неочистку мест рубок от порубочных остатков В соответствии со статьей 

      Отметим, что за такие нарушения в Кодексе об административных нарушениях России предусмотрены штрафы:  

      - Для граждан – до 5 тыс. руб.

      - Для должностных лиц – до 50 тыс. руб.

      - Для юридических лиц – до 1 млн. руб.

      В случае если нарушения требований правил пожарной безопасности спровоцирую лесной пожар, нарушителю грозит уголовная ответственность.
      Минлесхоз просит жителей республики при обнаружении очагов природных пожаров звонить в диспетчерскую службу ведомства по телефонам: 56-93-60, 8-800-100-94-00 или сообщать по телефонам МЧС России: 01, 112.
       
      12:00, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      151
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#предупреждение
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