Александр Первухин: в селах Удмуртии нужно создать условия для работы участковых

На сегодняшний день 77 полицейских живут далеко от посёлков и деревень, за которыми они закреплены.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 77 сельских участковых полицейских живут далеко от населенных пунктов, в которых они работают. Сельчанам приходится ждать стража, а у сотрудника МВД нет специализированного помещения для приема граждан. Министр внутренних дел по Удмуртии рассказал информационному агентству «Сусанин», как можно решить эту проблему.



- Александр Сергеевич, почему Вы столько внимания уделяете именно сельским участковым?



- Если городской житель с сотрудниками различных федеральных структур имеет возможность пообщаться, то в сельских поселениях участковый единственный представитель федерации и о его работе население делает выводы о работе государственной машины в целом.

Конечно же, основную роль в работе по предупреждению преступлений в жилом секторе играет служба участковых уполномоченных полиции, от результатов работы которых во многом зависит обстановка в республике, отношение граждан к органам власти в целом. В настоящее время штатная численность участковых уполномоченных полиции, закрепленных за административными участками на территории Удмуртской Республики, составляет 393 единицы, из них 213 - обслуживают сельские населенные пункты. При этом более трети участковых уполномоченных полиции (77 сотрудников), закрепленных за сельскими поселениями, проживают вне обслуживаемых административных участков. В результате, значительная часть времени и средств, затрачивается на дорогу, граждане в случае происшествия вынуждены длительное время дожидаться прибытия сотрудников полиции.





Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии.



- Разве нельзя найти помещение в здании районной или поселковой администрации?



- Выделяемые рабочие места в администрациях поселений проблем не решают. Участковые уполномоченные вынуждены подстраиваться под установленный режим работы муниципальных служащих, который не учитывает специфику деятельности органов правопорядка (необходимость вести прием граждан в выходные дни, вечернее время; проводить работу с лицами, состоящими на профилактических учетах). В органы государственной власти Удмуртской Республики при разработке программ профилактической направленности неоднократно вносились предложения о строительстве административно-жилых комплексов участковых уполномоченных полиции за счет средств регионального бюджета, с учетом положительного опыта Татарстана и Мордовии. Это позволит обеспечить «шаговую» доступность полиции для значительного числа сельских жителей. С учетом анализа оперативной обстановки, численности населения, в первую очередь указанные комплексы предлагалось построить в поселке Новый Воткинского района, селе Нылга Увинского района, селе Пычас Можгинского района, селе Италмас Завьяловского района (на территории указанных населенных пунктов проживает от 3,2 тыс. до 5,7 тыс. человек).





Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии.



- Какие средства требуются для решения проблемы?



- Инициативы МВД по Удмуртской Республике поддержаны руководителями Удмуртской Республики, депутатами Государственного Совета Удмуртской Республики, представительных органов местного самоуправления. С руководителями указанных муниципальных образований проработаны вопросы выделения земельных участков. В министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики представлены образцы проектно-сметной документации типового административно-жилого комплекса. По предварительным расчетам стоимость строительства одного комплекса составляет 3,5 млн. рублей, а с учетом прокладки инженерных коммуникаций, обустройства ограждения и территории - около 7 млн. рублей. Всего в 2017 году предлагалось выделить на строительство 4-х комплексов 28 млн. рублей (в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике»).

Вместе с тем, в бюджете Удмуртской Республики на 2017 год предусмотрено всего 5 млн. рублей на строительство одного комплекса в поселке Новый Воткинского района (в рамках адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на 2017 год, утвержденной распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 30 января 2017 года № 54-р).



Всего в республике 9 таких населенных пунктов, численностью более 2,5 тысяч человек, где отсутствуют участковые пункты охраны порядка. На аппаратном совещании органов власти, которое состоялось 17 апреля этого года, врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов поддержал инициативу МВД, пообещав изыскать возможность выделения средств, чтобы обеспечить в таких населенных пунктах постоянное присутствие сотрудников полиции.